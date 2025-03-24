https://1prime.ru/20250324/gosduma-856060107.html

В ГД поддержали ограничения на выдачу денег при подозрении на мошенничество

В ГД поддержали ограничения на выдачу денег при подозрении на мошенничество - 24.03.2025, ПРАЙМ

В ГД поддержали ограничения на выдачу денег при подозрении на мошенничество

Комитет Госдумы по информполитике одобрил поправку об ограничении на 48 часов выдачи наличных денежных средств через банкомат на сумму до 50 тысяч рублей в... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T16:38+0300

2025-03-24T16:38+0300

2025-03-24T16:49+0300

финансы

банки

госдума

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по информполитике одобрил поправку об ограничении на 48 часов выдачи наличных денежных средств через банкомат на сумму до 50 тысяч рублей в сутки при наличии признаков мошенничества, сообщается в документе, который размещен в думской электронной базе. "При наличии признаков выдачи наличных денежных средств без добровольного согласия клиента посредством банкоматов кредитная организация, предоставившая клиенту платежную карту, обязана на 48 часов с момента направления запроса на выдачу наличных денежных средств ограничить выдачу наличных денежных средств на сумму до 50 тысяч рублей в сутки и незамедлительно уведомить клиента о причинах такого ограничения", - сказано в тексте поправок.

https://1prime.ru/20250320/rosfinmonitoring-855972235.html

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финансы, банки, госдума