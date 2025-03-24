https://1prime.ru/20250324/goznak-856059396.html

"Гознак" готов помочь банкам России с адаптацией банкоматов к новым купюрам

"Гознак" готов помочь банкам России с адаптацией банкоматов к новым купюрам - 24.03.2025, ПРАЙМ

"Гознак" готов помочь банкам России с адаптацией банкоматов к новым купюрам

Каждый банк в России сам отвечает за настройку банкоматов на прием банкнот, у новых аппаратов проблем с приемом пятитысячных купюр нового образца нет, но при... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T16:08+0300

2025-03-24T16:08+0300

2025-03-24T16:09+0300

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Каждый банк в России сам отвечает за настройку банкоматов на прием банкнот, у новых аппаратов проблем с приемом пятитысячных купюр нового образца нет, но при необходимости "Гознак" готов оказывать кредитным организациям техническую поддержку, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее в понедельник в некоторых банках рассказали РИА Новости, что у части банкоматов есть трудности с приемом пятитысячных банкнот нового образца. "Вопрос настройки банкоматов находится в ведении каждого конкретного банка. При этом на сегодня уже найдены все решения, позволяющие работать банкоматам с новыми банкнотами. Если в случае с машинами, чьи производители приняли решение не работать на территории Российской Федерации, отдельные проблемы еще могут возникать, то для новых и поставляемых в нашу страну банкоматов с технической точки зрения такой проблемы уже нет", - рассказали в "Гознаке". Для таких аппаратов разработано соответствующее решение, которое позволяет контролировать процесс обновления ПО банкоматов на российской стороне, добавили там. "Таким образом, вопрос адаптации отечественных банкоматов к новым банкнотам на сегодня уже находится в зоне ответственности самих банков. "Гознак" готов оказывать в этом все необходимое оперативное техническое содействие заинтересованным банкам в нашей стране", - заключили в пресс-службе.

https://1prime.ru/20250324/kupyura-856038475.html

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финансы, банки, россия, гознак