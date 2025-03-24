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"Град" сорвал атаку ВСУ на Красноармейском направлении - 24.03.2025, ПРАЙМ
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"Град" сорвал атаку ВСУ на Красноармейском направлении
"Град" сорвал атаку ВСУ на Красноармейском направлении - 24.03.2025, ПРАЙМ
"Град" сорвал атаку ВСУ на Красноармейском направлении
Удар РСЗО "Град" по танкам и живой силе сорвал атаку ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в МО РФ. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T05:49+0300
2025-03-24T05:49+0300
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ЛУГАНСК, 24 мар – ПРАЙМ. Удар РСЗО "Град" по танкам и живой силе сорвал атаку ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в МО РФ. "Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" нанёс артиллерийский удар по скоплению техники и живой силы противника, тем самым сорвав попытку атаки позиций российских штурмовиков на красноармейском направлении", - сообщили в МО РФ. Там добавили, что артиллеристы развернули боевую машину и произвели залп 122-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами на расстояние более 15 километров по целям. "Сегодня утром совершался накат противника на позиции наших ребят. Была получена команда на выполнение огневой задачи, боевой расчет нашей батареи получил задачу отработать по противнику. Удачно выполнили боевую задачу и ушли. Работали по технике противника, были обнаружены два танка", - рассказал старший офицер батареи, старший лейтенант Виталий Яковлев, чьи слова приводит ведомство.
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россия, общество , рф, всу
РОССИЯ, Общество , РФ, ВСУ
05:49 24.03.2025
 
"Град" сорвал атаку ВСУ на Красноармейском направлении

МО: удар "Града" по танкам и живой силе сорвал атаку ВСУ на Красноармейском направлении

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ЛУГАНСК, 24 мар – ПРАЙМ. Удар РСЗО "Град" по танкам и живой силе сорвал атаку ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в МО РФ.
"Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" нанёс артиллерийский удар по скоплению техники и живой силы противника, тем самым сорвав попытку атаки позиций российских штурмовиков на красноармейском направлении", - сообщили в МО РФ.
Там добавили, что артиллеристы развернули боевую машину и произвели залп 122-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами на расстояние более 15 километров по целям.
"Сегодня утром совершался накат противника на позиции наших ребят. Была получена команда на выполнение огневой задачи, боевой расчет нашей батареи получил задачу отработать по противнику. Удачно выполнили боевую задачу и ушли. Работали по технике противника, были обнаружены два танка", - рассказал старший офицер батареи, старший лейтенант Виталий Яковлев, чьи слова приводит ведомство.
 
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