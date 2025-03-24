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Импорт российского пива в феврале вырос почти вдвое - 24.03.2025, ПРАЙМ
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Импорт российского пива в феврале вырос почти вдвое
Импорт российского пива в феврале вырос почти вдвое - 24.03.2025, ПРАЙМ
Импорт российского пива в феврале вырос почти вдвое
Импорт Россией китайского пива в феврале этого года вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до максимума с октября, выяснило РИА... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T03:15+0300
2025-03-24T03:15+0300
бизнес
экономика
россия
китай
рф
пекин
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Импорт Россией китайского пива в феврале этого года вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до максимума с октября, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможенной службы. Так, по итогам февраля этого года Китай поставил в Россию своего пива на 2,4 миллиона долларов. Это стало максимальным объемом покупок с октября прошлого года, когда они составляли 3,8 миллиона долларов. При этом в годовом выражении экспорт в РФ вырос в 1,8 раза, а в месячном - в 1,6 раза. Всего за прошлый год Пекин продал Москве пива почти на 30 миллионов долларов. Кроме РФ, которая в китайском экспорте в феврале заняла третье место, КНР в заметных количествах продавала этот напиток в Мьянму и ОАЭ, занявшим первые две строчки с 5,4 миллиона и 2,6 миллиона долларов. В пятерку также вошли Украина и Новая Зеландия купившие китайского пива на 1,4 миллиона каждая.
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бизнес, россия, китай, рф, пекин
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, Пекин
03:15 24.03.2025
 
Импорт российского пива в феврале вырос почти вдвое

Импорт китайского пива в Россию в феврале вырос почти вдвое

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Импорт Россией китайского пива в феврале этого года вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до максимума с октября, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможенной службы.
Так, по итогам февраля этого года Китай поставил в Россию своего пива на 2,4 миллиона долларов. Это стало максимальным объемом покупок с октября прошлого года, когда они составляли 3,8 миллиона долларов.
При этом в годовом выражении экспорт в РФ вырос в 1,8 раза, а в месячном - в 1,6 раза. Всего за прошлый год Пекин продал Москве пива почти на 30 миллионов долларов.
Кроме РФ, которая в китайском экспорте в феврале заняла третье место, КНР в заметных количествах продавала этот напиток в Мьянму и ОАЭ, занявшим первые две строчки с 5,4 миллиона и 2,6 миллиона долларов. В пятерку также вошли Украина и Новая Зеландия купившие китайского пива на 1,4 миллиона каждая.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКИТАЙРФПекин
 
 
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