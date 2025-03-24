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Фондовые индексы США заметно растут - 24.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250324/indeks-856060480.html
Фондовые индексы США заметно растут
Фондовые индексы США заметно растут - 24.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США заметно растут
Основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник растут более чем на 1% после новостей, связанных с вводимыми США пошлинами в отношении товаров из ряда стран, | 24.03.2025, ПРАЙМ
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экономика
рынки
индексы
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник растут более чем на 1% после новостей, связанных с вводимыми США пошлинами в отношении товаров из ряда стран, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 16.45 мск промышленный индекс Dow Jones подскакивает на 1,09%, до 42 442,65 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,64%, до 18 075,31 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 1,31%, до 5 741,5 пункта. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что импортные пошлины со стороны США на товары таких секторов, как автомобилестроение, фармацевтика и полупроводники, вероятно, отложены, несмотря на ранее заявленную готовность президента Дональда Трампа применить их с 2 апреля. "Это повышает вероятность того, что в некоторых секторах и странах дела будут обстоять лучше, чем в других, этим объясняется оптимизм на рынках", - цитирует агентство Блумберг главного исполнительного директора EFG Asset Management в Швейцарии Дэниэла Mюррея (Daniel Murray). В четверг инвесторы будут оценивать окончательные квартальные данные о ВВП США. Предварительная и промежуточные оценки показали, что экономика страны в четвертом квартале прошлого года выросла на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
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рынки, индексы, сша, dow jones, nasdaq composite
Экономика, Рынки, Индексы, США, Dow Jones, Nasdaq Composite
16:51 24.03.2025
 
Фондовые индексы США заметно растут

Фондовые индексы США заметно растут на ослаблении опасений внешнеторговой политики страны

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardИнформационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник растут более чем на 1% после новостей, связанных с вводимыми США пошлинами в отношении товаров из ряда стран, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 16.45 мск промышленный индекс Dow Jones подскакивает на 1,09%, до 42 442,65 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,64%, до 18 075,31 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,31%, до 5 741,5 пункта.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что импортные пошлины со стороны США на товары таких секторов, как автомобилестроение, фармацевтика и полупроводники, вероятно, отложены, несмотря на ранее заявленную готовность президента Дональда Трампа применить их с 2 апреля.
"Это повышает вероятность того, что в некоторых секторах и странах дела будут обстоять лучше, чем в других, этим объясняется оптимизм на рынках", - цитирует агентство Блумберг главного исполнительного директора EFG Asset Management в Швейцарии Дэниэла Mюррея (Daniel Murray).
В четверг инвесторы будут оценивать окончательные квартальные данные о ВВП США. Предварительная и промежуточные оценки показали, что экономика страны в четвертом квартале прошлого года выросла на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
Фьючерсы Уолл-стрит растут в преддверии данных по экономике США
14:56
 
ЭкономикаРынкиИндексыСШАDow JonesNasdaq Composite
 
 
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