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Фондовые индексы США заметно растут

Фондовые индексы США заметно растут - 24.03.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США заметно растут

Основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник растут более чем на 1% после новостей, связанных с вводимыми США пошлинами в отношении товаров из ряда стран, | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T16:51+0300

2025-03-24T16:51+0300

2025-03-24T16:51+0300

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник растут более чем на 1% после новостей, связанных с вводимыми США пошлинами в отношении товаров из ряда стран, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 16.45 мск промышленный индекс Dow Jones подскакивает на 1,09%, до 42 442,65 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,64%, до 18 075,31 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,31%, до 5 741,5 пункта. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что импортные пошлины со стороны США на товары таких секторов, как автомобилестроение, фармацевтика и полупроводники, вероятно, отложены, несмотря на ранее заявленную готовность президента Дональда Трампа применить их с 2 апреля. "Это повышает вероятность того, что в некоторых секторах и странах дела будут обстоять лучше, чем в других, этим объясняется оптимизм на рынках", - цитирует агентство Блумберг главного исполнительного директора EFG Asset Management в Швейцарии Дэниэла Mюррея (Daniel Murray). В четверг инвесторы будут оценивать окончательные квартальные данные о ВВП США. Предварительная и промежуточные оценки показали, что экономика страны в четвертом квартале прошлого года выросла на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

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рынки, индексы, сша, dow jones, nasdaq composite