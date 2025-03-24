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Фондовые индексы США заметно растут
Фондовые индексы США заметно растут - 24.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США заметно растут
Основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник растут более чем на 1% после новостей, связанных с вводимыми США пошлинами в отношении товаров из ряда стран, | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T16:51+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник растут более чем на 1% после новостей, связанных с вводимыми США пошлинами в отношении товаров из ряда стран, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 16.45 мск промышленный индекс Dow Jones подскакивает на 1,09%, до 42 442,65 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,64%, до 18 075,31 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,31%, до 5 741,5 пункта. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что импортные пошлины со стороны США на товары таких секторов, как автомобилестроение, фармацевтика и полупроводники, вероятно, отложены, несмотря на ранее заявленную готовность президента Дональда Трампа применить их с 2 апреля. "Это повышает вероятность того, что в некоторых секторах и странах дела будут обстоять лучше, чем в других, этим объясняется оптимизм на рынках", - цитирует агентство Блумберг главного исполнительного директора EFG Asset Management в Швейцарии Дэниэла Mюррея (Daniel Murray). В четверг инвесторы будут оценивать окончательные квартальные данные о ВВП США. Предварительная и промежуточные оценки показали, что экономика страны в четвертом квартале прошлого года выросла на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
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рынки, индексы, сша, dow jones, nasdaq composite
Экономика, Рынки, Индексы, США, Dow Jones, Nasdaq Composite
Фондовые индексы США заметно растут
Фондовые индексы США заметно растут на ослаблении опасений внешнеторговой политики страны
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник растут более чем на 1% после новостей, связанных с вводимыми США пошлинами в отношении товаров из ряда стран, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 16.45 мск промышленный индекс Dow Jones подскакивает на 1,09%, до 42 442,65 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,64%, до 18 075,31 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,31%, до 5 741,5 пункта.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что импортные пошлины со стороны США на товары таких секторов, как автомобилестроение, фармацевтика и полупроводники, вероятно, отложены, несмотря на ранее заявленную готовность президента Дональда Трампа применить их с 2 апреля.
"Это повышает вероятность того, что в некоторых секторах и странах дела будут обстоять лучше, чем в других, этим объясняется оптимизм на рынках", - цитирует агентство Блумберг главного исполнительного директора EFG Asset Management в Швейцарии Дэниэла Mюррея (Daniel Murray).
В четверг инвесторы будут оценивать окончательные квартальные данные о ВВП США. Предварительная и промежуточные оценки показали, что экономика страны в четвертом квартале прошлого года выросла на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
Фьючерсы Уолл-стрит растут в преддверии данных по экономике США