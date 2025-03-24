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Фондовые индексы АТР в понедельник изменялись разнонаправленно

Фондовые индексы АТР в понедельник изменялись разнонаправленно - 24.03.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР в понедельник изменялись разнонаправленно

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник не продемонстрировали единой динамики, свидетельствуют данные торгов. | 24.03.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник не продемонстрировали единой динамики, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,15%, до 3 370,03 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – снизился на 0,66%, до 2 049,81 пункта, гонконгский Hang Seng Index – увеличился на 0,91%, до 23 905,56 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,42%, до 2 632,07 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,07%, до 7 936,9 пункта, японский Nikkei 225 сократился на 0,18%, до 37 608,49 пункта. Инвесторы продолжают оценивать перспективы мировой торговли. Так, в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что открыт к обсуждению вопроса об отмене пошлин на китайские товары, но подтвердил намерение ввести уже 2 апреля новые зеркальные тарифы против Китая и ряда других стран. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг Австралии, по предварительной оценке, в марте вырос до максимальных за семь месяцев 51,3 пункта с 50,6 пункта в пункта в феврале. Промышленный PMI подскочил до самого высокого уровня за два года и пять месяцев и составил 52,6 пункта после 50,4 пункта, PMI сферы услуг – до 51,2 пункта с 50,8 пункта месяцем ранее. Композитный PMI Японии, по предварительной оценке, в марте уменьшился до 48,5 пункта с 52 пунктов в феврале, значение ниже 50 пунктов указывает на спад экономической активности. PMI сферы услуг уменьшился до 49,5 пункта с 53,7 пункта в феврале, промышленный PMI – снизился до 48,3 пункта с 49 пунктов месяцем ранее, что оказалось меньше прогноза в 49,2 пункта.

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