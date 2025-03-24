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Фондовые индексы Европы растут после выхода макроэкономических данных

Фондовые индексы Европы растут после выхода макроэкономических данных - 24.03.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы растут после выхода макроэкономических данных

Основные фондовые индексы Европы в понедельник растут после выхода предварительных данных индекса деловой активности (PMI) в еврозоне, инвесторы также оценивают | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T13:57+0300

2025-03-24T13:57+0300

2025-03-24T13:57+0300

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник растут после выхода предварительных данных индекса деловой активности (PMI) в еврозоне, инвесторы также оценивают сигналы со стороны представителей Европейского центробанка (ЕЦБ) относительно монетарной политики регулятора, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.46 мск британский индекс FTSE 100 поднимается на 0,21%, до 8 664,7 пункта, французский CAC 40 - на 0,23%, до 8 061,21 пункта, немецкий DAX - на 0,52%, до 23 011,51 пункта. Согласно предварительной оценке, композитный PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны поднялся до 50,4 пункта с 50,2 пункта в феврале, сообщило S&P Global в понедельник. При этом композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг Германии, по предварительной оценке, увеличился до максимального за десять месяцев значения в 50,9 пункта с 50,4 пункта в феврале. Аналогичный показатель Франции в марте вырос до 47 пунктов с 45,1 пункта в феврале. В понедельник рынки также обратили внимание на высказывания члена исполнительного совета Европейского центробанка (ЕЦБ) относительно планируемой политики регулятора. "Во время нашего мартовского заседания рынки ожидали снижения учетной ставки в ближайшие месяцы, в том числе до уровня ниже 2%. С тех пор этот сценарий не только подтвердился, но и появились ключевые вопросы, которые усилили аргументы в пользу продолжения снижения", - цитирует агентство Блумберг слова члена исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне (Piero Cipollone) из интервью газеты Expansion.

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россия, рынки, индексы, торги, европа