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Фондовые индексы Европы снизились по итогам торгов

Фондовые индексы Европы снизились по итогам торгов - 24.03.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы снизились по итогам торгов

Основные фондовые индексы Европы закрылись снижением в понедельник после публикации макростатистики по еврозоне, свидетельствуют данные торгов. | 24.03.2025, ПРАЙМ

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2025-03-24T21:09+0300

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экономика

торги

фондовые индексы европы

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись снижением в понедельник после публикации макростатистики по еврозоне, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,1% - до 8 638,01 пункта, французский CAC 40 - на 0,26%, до 8 022,33 пункта, немецкий DAX - на 0,17%, до 22 852,66 пункта. Согласно предварительной оценке, композитный PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны поднялся до 50,4 пункта с 50,2 пункта в феврале. Это стало максимумом за 7 месяцев, однако показатель оказался ниже прогнозов аналитиков. При этом индекс деловой активности в сфере услуг неожиданно снизился - до 50,4 пункта с 50,6 пункта в феврале. PMI в промышленности вырос сильнее ожиданий - до максимальных более чем за 2 года 48,7 пункта с 47,6 пункта ранее. Композитный PMI Германии в марте, как показали предварительные данные, увеличился до 50,9 пункта с 50,4 пункта в феврале, прогноз составлял 51,2 пункта. Аналогичный индекс Франции вырос до 47 пунктов с 45,1 пункта месяцем ранее. Во вторник исследовательский институт IFO опубликует данные о деловом климате в Германии. Ожидается, что соответствующий индекс в марте поднялся до 86,8 пункта с 85,2 пункта в феврале.

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торги, фондовые индексы европы