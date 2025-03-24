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Фондовые индексы Европы снизились по итогам торгов - 24.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250324/indeksy-856068079.html
Фондовые индексы Европы снизились по итогам торгов
Фондовые индексы Европы снизились по итогам торгов - 24.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы снизились по итогам торгов
Основные фондовые индексы Европы закрылись снижением в понедельник после публикации макростатистики по еврозоне, свидетельствуют данные торгов. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T21:09+0300
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экономика
торги
фондовые индексы европы
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись снижением в понедельник после публикации макростатистики по еврозоне, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,1% - до 8 638,01 пункта, французский CAC 40 - на 0,26%, до 8 022,33 пункта, немецкий DAX - на 0,17%, до 22 852,66 пункта. Согласно предварительной оценке, композитный PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны поднялся до 50,4 пункта с 50,2 пункта в феврале. Это стало максимумом за 7 месяцев, однако показатель оказался ниже прогнозов аналитиков. При этом индекс деловой активности в сфере услуг неожиданно снизился - до 50,4 пункта с 50,6 пункта в феврале. PMI в промышленности вырос сильнее ожиданий - до максимальных более чем за 2 года 48,7 пункта с 47,6 пункта ранее. Композитный PMI Германии в марте, как показали предварительные данные, увеличился до 50,9 пункта с 50,4 пункта в феврале, прогноз составлял 51,2 пункта. Аналогичный индекс Франции вырос до 47 пунктов с 45,1 пункта месяцем ранее. Во вторник исследовательский институт IFO опубликует данные о деловом климате в Германии. Ожидается, что соответствующий индекс в марте поднялся до 86,8 пункта с 85,2 пункта в феврале.
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торги, фондовые индексы европы
Экономика, Торги, фондовые индексы Европы
21:09 24.03.2025 (обновлено: 21:10 24.03.2025)
 
Фондовые индексы Европы снизились по итогам торгов

Торги: фондовые индексы Европы снизились после выхода данных по еврозоне

Биржевые индексы Европы почти не изменились на открытии торгов на заявлениях Бернанке
Биржевые индексы Европы почти не изменились на открытии торгов на заявлениях Бернанке
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись снижением в понедельник после публикации макростатистики по еврозоне, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,1% - до 8 638,01 пункта, французский CAC 40 - на 0,26%, до 8 022,33 пункта, немецкий DAX - на 0,17%, до 22 852,66 пункта.
Согласно предварительной оценке, композитный PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны поднялся до 50,4 пункта с 50,2 пункта в феврале. Это стало максимумом за 7 месяцев, однако показатель оказался ниже прогнозов аналитиков. При этом индекс деловой активности в сфере услуг неожиданно снизился - до 50,4 пункта с 50,6 пункта в феврале. PMI в промышленности вырос сильнее ожиданий - до максимальных более чем за 2 года 48,7 пункта с 47,6 пункта ранее.
Композитный PMI Германии в марте, как показали предварительные данные, увеличился до 50,9 пункта с 50,4 пункта в феврале, прогноз составлял 51,2 пункта. Аналогичный индекс Франции вырос до 47 пунктов с 45,1 пункта месяцем ранее.
Вид на Франкфуртскую фондовую биржу, Германия - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
Фондовые индексы Европы снизились в пятницу
21 марта, 20:38
Во вторник исследовательский институт IFO опубликует данные о деловом климате в Германии. Ожидается, что соответствующий индекс в марте поднялся до 86,8 пункта с 85,2 пункта в феврале.
 
ЭкономикаТоргифондовые индексы Европы
 
 
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