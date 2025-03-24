https://1prime.ru/20250324/ip-856044507.html

Госдума приняла в I чтении проект о незаконной регистрации ИП

Госдума приняла в I чтении проект о незаконной регистрации ИП - 24.03.2025, ПРАЙМ

Госдума приняла в I чтении проект о незаконной регистрации ИП

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект о введении уголовной ответственности до 5 лет... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T11:35+0300

2025-03-24T11:35+0300

2025-03-24T11:35+0300

госдума

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/84016/94/840169476_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_038224a507cc71634e7eaad0d98bc57a.jpg

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект о введении уголовной ответственности до 5 лет лишения свободы за незаконную регистрацию физлиц в качестве индивидуальных предпринимателей. Изменения предлагается внести в статьи 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса, дополнив статьи наказанием за незаконную регистрацию индивидуальных предпринимателей. Статьей 173.1 в настоящее время установлено наказание до 5 лет лишения свободы за образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. Законопроектом также предлагается установить способствование раскрытию или расследованию преступления в качестве условия освобождения от уголовной ответственности.

https://1prime.ru/20250324/may-856037555.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, бизнес