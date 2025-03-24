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Госдума приняла в I чтении проект о незаконной регистрации ИП
Госдума приняла в I чтении проект о незаконной регистрации ИП - 24.03.2025, ПРАЙМ
Госдума приняла в I чтении проект о незаконной регистрации ИП
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект о введении уголовной ответственности до 5 лет... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T11:35+0300
2025-03-24T11:35+0300
2025-03-24T11:35+0300
госдума
бизнес
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект о введении уголовной ответственности до 5 лет лишения свободы за незаконную регистрацию физлиц в качестве индивидуальных предпринимателей. Изменения предлагается внести в статьи 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса, дополнив статьи наказанием за незаконную регистрацию индивидуальных предпринимателей. Статьей 173.1 в настоящее время установлено наказание до 5 лет лишения свободы за образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. Законопроектом также предлагается установить способствование раскрытию или расследованию преступления в качестве условия освобождения от уголовной ответственности.
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госдума, бизнес
Госдума приняла в I чтении проект о незаконной регистрации ИП
Комитет ГД одобрил проект об уголовной ответственности за незаконную регистрацию ИП
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект о введении уголовной ответственности до 5 лет лишения свободы за незаконную регистрацию физлиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
Изменения предлагается внести в статьи 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса, дополнив статьи наказанием за незаконную регистрацию индивидуальных предпринимателей. Статьей 173.1 в настоящее время установлено наказание до 5 лет лишения свободы за образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
Законопроектом также предлагается установить способствование раскрытию или расследованию преступления в качестве условия освобождения от уголовной ответственности.
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