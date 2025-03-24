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Юрист рассказал о доплатах за наставничество - 24.03.2025, ПРАЙМ
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Юрист рассказал о доплатах за наставничество
Юрист рассказал о доплатах за наставничество - 24.03.2025, ПРАЙМ
Юрист рассказал о доплатах за наставничество
Работодатели с 1 марта обязаны выплачивать сотрудникам дополнительное вознаграждение за наставничество, рассказал РИА Новости генеральный директор... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T02:30+0300
2025-03-24T02:30+0300
общество
москва
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Работодатели с 1 марта обязаны выплачивать сотрудникам дополнительное вознаграждение за наставничество, рассказал РИА Новости генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс. "С 1 марта 2025 года работодатели обязаны выплачивать сотрудникам дополнительное вознаграждение за выполнение обязанностей наставника. Введение этих изменений обусловлено необходимостью закрепления ответственности за процесс передачи профессиональных навыков и обеспечения формальной основы для таких отношений внутри компании. Теперь наставничество приобретает четкое юридическое оформление: оно осуществляется только на основании письменного согласия работника, а условия его выполнения должны быть закреплены в трудовом договоре или дополнительном соглашении", - рассказал Адамс. Как отметил юрист, формирование системы наставничества в организации требует учета множества факторов. Среди них Адамс выделил характер работы, ее сложность, а также специфику отрасли. "Например, в ряде организаций коммунального хозяйства уже установлено, что сумма доплаты за наставничество составляет не менее 10% от оклада. Однако для частного сектора правила более вариативны - работодатели могут устанавливать собственные размеры компенсации, но не ниже уровня, установленного нормативными правовыми актами или коллективными соглашениями", - пояснил юрист. Адамс обратил внимание, что работники могут заниматься менторством добровольно, соответственно никто не может заставить сотрудника принудительно учить менее опытных коллег. Однако юрист подчеркнул, что в корпоративной культуре у работодателя могут оставаться неформальные ожидания, что подчиненные будут исполнять наставнические функции. "Вопрос размера компенсации также остается дискуссионным: если сумма выплат окажется недостаточной по сравнению с дополнительной нагрузкой, работники могут предпочесть отказаться от этой функции", - добавил Адамс. Юрист объяснил также, что помимо материальной стороны, наставничество подразумевает дополнительную ответственность для опытных работников, требующую от них вовлеченности в процесс адаптации новых сотрудников.
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40
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40
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общество , москва
Общество , МОСКВА
02:30 24.03.2025
 
Юрист рассказал о доплатах за наставничество

Юрист Адамс: с 1 марта будут выплачивать дополнительное вознаграждение за наставничество

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Работодатели с 1 марта обязаны выплачивать сотрудникам дополнительное вознаграждение за наставничество, рассказал РИА Новости генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.
"С 1 марта 2025 года работодатели обязаны выплачивать сотрудникам дополнительное вознаграждение за выполнение обязанностей наставника. Введение этих изменений обусловлено необходимостью закрепления ответственности за процесс передачи профессиональных навыков и обеспечения формальной основы для таких отношений внутри компании. Теперь наставничество приобретает четкое юридическое оформление: оно осуществляется только на основании письменного согласия работника, а условия его выполнения должны быть закреплены в трудовом договоре или дополнительном соглашении", - рассказал Адамс.
Как отметил юрист, формирование системы наставничества в организации требует учета множества факторов. Среди них Адамс выделил характер работы, ее сложность, а также специфику отрасли.
"Например, в ряде организаций коммунального хозяйства уже установлено, что сумма доплаты за наставничество составляет не менее 10% от оклада. Однако для частного сектора правила более вариативны - работодатели могут устанавливать собственные размеры компенсации, но не ниже уровня, установленного нормативными правовыми актами или коллективными соглашениями", - пояснил юрист.
Адамс обратил внимание, что работники могут заниматься менторством добровольно, соответственно никто не может заставить сотрудника принудительно учить менее опытных коллег. Однако юрист подчеркнул, что в корпоративной культуре у работодателя могут оставаться неформальные ожидания, что подчиненные будут исполнять наставнические функции.
"Вопрос размера компенсации также остается дискуссионным: если сумма выплат окажется недостаточной по сравнению с дополнительной нагрузкой, работники могут предпочесть отказаться от этой функции", - добавил Адамс.
Юрист объяснил также, что помимо материальной стороны, наставничество подразумевает дополнительную ответственность для опытных работников, требующую от них вовлеченности в процесс адаптации новых сотрудников.
 
ОбществоМОСКВА
 
 
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