https://1prime.ru/20250324/kapitulyatsiya-856059282.html

"Руководство согласилось". На Украине раскрыли сценарий капитуляции

"Руководство согласилось". На Украине раскрыли сценарий капитуляции - 24.03.2025, ПРАЙМ

"Руководство согласилось". На Украине раскрыли сценарий капитуляции

Украинское руководство может принять предложенные президентом США Дональдом Трампом условия капитуляции. Ключевыми пунктами этих условий станут полное... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T16:08+0300

2025-03-24T16:08+0300

2025-03-24T16:09+0300

политика

украина

сша

капитуляция

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Украинское руководство может принять предложенные президентом США Дональдом Трампом условия капитуляции. Ключевыми пунктами этих условий станут полное разоружение ВСУ, отказ от территорий, на которые претендует Россия, и отказ от членства в НАТО. Об этом в беседе с украинским телеканалом "Прямой" рассказал экс-глава Минсоцполитики Украины Андрей Рева."Украинское руководство согласилось, что мы отступаем, хотя слышим совсем другие заявления, - отметил Рева. - Они собираются принять условия капитуляции от Трампа".При этом бывший министр заявил, что украинское руководство выдвинуло Соединенным Штатам одно едино единственное условие - гарантии безопасности непосредственно для Владимира Зеленского и его окружения.Накануне в Эр-Рияде прошли переговоры представителей Украины и США. Как заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров, стороны обсудили вопросы, связанные с защитой энергетической и критической инфраструктуры страны.

https://1prime.ru/20250323/pregovory-856030780.html

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украина, сша, капитуляция