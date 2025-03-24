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"Руководство согласилось". На Украине раскрыли сценарий капитуляции - 24.03.2025, ПРАЙМ
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"Руководство согласилось". На Украине раскрыли сценарий капитуляции
"Руководство согласилось". На Украине раскрыли сценарий капитуляции - 24.03.2025, ПРАЙМ
"Руководство согласилось". На Украине раскрыли сценарий капитуляции
Украинское руководство может принять предложенные президентом США Дональдом Трампом условия капитуляции. Ключевыми пунктами этих условий станут полное... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T16:08+0300
2025-03-24T16:09+0300
политика
украина
сша
капитуляция
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Украинское руководство может принять предложенные президентом США Дональдом Трампом условия капитуляции. Ключевыми пунктами этих условий станут полное разоружение ВСУ, отказ от территорий, на которые претендует Россия, и отказ от членства в НАТО. Об этом в беседе с украинским телеканалом "Прямой" рассказал экс-глава Минсоцполитики Украины Андрей Рева."Украинское руководство согласилось, что мы отступаем, хотя слышим совсем другие заявления, - отметил Рева. - Они собираются принять условия капитуляции от Трампа".При этом бывший министр заявил, что украинское руководство выдвинуло Соединенным Штатам одно едино единственное условие - гарантии безопасности непосредственно для Владимира Зеленского и его окружения.Накануне в Эр-Рияде прошли переговоры представителей Украины и США. Как заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров, стороны обсудили вопросы, связанные с защитой энергетической и критической инфраструктуры страны.
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украина, сша, капитуляция
Политика, УКРАИНА, США, капитуляция
16:08 24.03.2025 (обновлено: 16:09 24.03.2025)
 
"Руководство согласилось". На Украине раскрыли сценарий капитуляции

Экс-министр соцполитики Рева: Киев может принять условия капитуляции от Трампа

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Украинское руководство может принять предложенные президентом США Дональдом Трампом условия капитуляции. Ключевыми пунктами этих условий станут полное разоружение ВСУ, отказ от территорий, на которые претендует Россия, и отказ от членства в НАТО. Об этом в беседе с украинским телеканалом "Прямой" рассказал экс-глава Минсоцполитики Украины Андрей Рева.
"Украинское руководство согласилось, что мы отступаем, хотя слышим совсем другие заявления, - отметил Рева. - Они собираются принять условия капитуляции от Трампа".
При этом бывший министр заявил, что украинское руководство выдвинуло Соединенным Штатам одно едино единственное условие - гарантии безопасности непосредственно для Владимира Зеленского и его окружения.
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2025
Офис Зеленского отказался комментировать итоги переговоров с США в Эр-Рияде
Вчера, 20:32
Накануне в Эр-Рияде прошли переговоры представителей Украины и США. Как заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров, стороны обсудили вопросы, связанные с защитой энергетической и критической инфраструктуры страны.
 
ПолитикаУКРАИНАСШАкапитуляция
 
 
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