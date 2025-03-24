https://1prime.ru/20250324/kapitulyatsiya-856059282.html
"Руководство согласилось". На Украине раскрыли сценарий капитуляции
"Руководство согласилось". На Украине раскрыли сценарий капитуляции - 24.03.2025, ПРАЙМ
"Руководство согласилось". На Украине раскрыли сценарий капитуляции
Украинское руководство может принять предложенные президентом США Дональдом Трампом условия капитуляции. Ключевыми пунктами этих условий станут полное... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T16:08+0300
2025-03-24T16:08+0300
2025-03-24T16:09+0300
политика
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Украинское руководство может принять предложенные президентом США Дональдом Трампом условия капитуляции. Ключевыми пунктами этих условий станут полное разоружение ВСУ, отказ от территорий, на которые претендует Россия, и отказ от членства в НАТО. Об этом в беседе с украинским телеканалом "Прямой" рассказал экс-глава Минсоцполитики Украины Андрей Рева."Украинское руководство согласилось, что мы отступаем, хотя слышим совсем другие заявления, - отметил Рева. - Они собираются принять условия капитуляции от Трампа".При этом бывший министр заявил, что украинское руководство выдвинуло Соединенным Штатам одно едино единственное условие - гарантии безопасности непосредственно для Владимира Зеленского и его окружения.Накануне в Эр-Рияде прошли переговоры представителей Украины и США. Как заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров, стороны обсудили вопросы, связанные с защитой энергетической и критической инфраструктуры страны.
https://1prime.ru/20250323/pregovory-856030780.html
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Политика, УКРАИНА, США, капитуляция
"Руководство согласилось". На Украине раскрыли сценарий капитуляции
Экс-министр соцполитики Рева: Киев может принять условия капитуляции от Трампа
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Украинское руководство может принять предложенные президентом США Дональдом Трампом условия капитуляции. Ключевыми пунктами этих условий станут полное разоружение ВСУ, отказ от территорий, на которые претендует Россия, и отказ от членства в НАТО. Об этом в беседе с украинским телеканалом "Прямой" рассказал экс-глава Минсоцполитики Украины Андрей Рева.
"Украинское руководство согласилось, что мы отступаем, хотя слышим совсем другие заявления, - отметил Рева. - Они собираются принять условия капитуляции от Трампа".
При этом бывший министр заявил, что украинское руководство выдвинуло Соединенным Штатам одно едино единственное условие - гарантии безопасности непосредственно для Владимира Зеленского и его окружения.
Офис Зеленского отказался комментировать итоги переговоров с США в Эр-Рияде
Накануне в Эр-Рияде прошли переговоры представителей Украины и США. Как заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров, стороны обсудили вопросы, связанные с защитой энергетической и критической инфраструктуры страны.