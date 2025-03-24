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Почетный караул гвардии Сербии примет участие в параде в Москве
Почетный караул гвардии Сербии примет участие в параде в Москве - 24.03.2025, ПРАЙМ
Почетный караул гвардии Сербии примет участие в параде в Москве
Почетный караул гвардии Сербии примет участие в параде 9 мая в Москве, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T07:14+0300
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БЕЛГРАД, 24 мар - ПРАЙМ. Почетный караул гвардии Сербии примет участие в параде 9 мая в Москве, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Президент (Сербии) приезжает, это несомненно, он возглавит делегацию. Кого еще пригласят, я пока не знаю, но если меня позовут, то, конечно, приеду. Это точно. Будет также почетный караул (около 75 военнослужащих - ред.) гвардии Сербии. Мы были на правильной стороне истории тогда, почему бы не быть и сейчас", - заявил Вулин.
Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил о планах приехать на празднование 9 мая 80-летней годовщины Победы над фашизмом в Москве и присутствии на параде Победы.
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Общество , Экономика, РОССИЯ, СЕРБИЯ, МОСКВА, БЕЛГРАД, Александр Вучич
Почетный караул гвардии Сербии примет участие в параде в Москве
Почетный караул гвардии Сербии примет участие в параде 9 мая в Москве
БЕЛГРАД, 24 мар - ПРАЙМ. Почетный караул гвардии Сербии примет участие в параде 9 мая в Москве, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Президент (Сербии) приезжает, это несомненно, он возглавит делегацию. Кого еще пригласят, я пока не знаю, но если меня позовут, то, конечно, приеду. Это точно. Будет также почетный караул (около 75 военнослужащих - ред.) гвардии Сербии. Мы были на правильной стороне истории тогда, почему бы не быть и сейчас", - заявил Вулин.
Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил о планах приехать на празднование 9 мая 80-летней годовщины Победы над фашизмом в Москве и присутствии на параде Победы.