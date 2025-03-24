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"Разрушительно". В Киеве забили тревогу из-за одного решения ЕС - 24.03.2025, ПРАЙМ
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"Разрушительно". В Киеве забили тревогу из-за одного решения ЕС
"Разрушительно". В Киеве забили тревогу из-за одного решения ЕС - 24.03.2025, ПРАЙМ
"Разрушительно". В Киеве забили тревогу из-за одного решения ЕС
Киев ждет разрушительных последствий, если ЕС не обновит беспошлинный торговый режим для Украины до 5 июня, заявил украинский министр финансов Сергей Марченко. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T09:29+0300
2025-03-24T09:29+0300
экономика
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Киев ждет разрушительных последствий, если ЕС не обновит беспошлинный торговый режим для Украины до 5 июня, заявил украинский министр финансов Сергей Марченко. "Евросоюз - наш ключевой торговый партнер, поэтому для нас было бы разрушительным оказаться в ситуации, которая была до конфликта", - отметил Марченко изданию Financial Times. Согласно приводимым газетой официальным данным, беспошлинная торговля с ЕС в 2024 году принесла Украине почти одну десятую дохода от экспорта, общий объем которого составил 41 миллиард долларов. Издание подчеркивает, что хотя ЕС и Киев договорились расширить взаимный доступ к рынкам друг друга, прогресса в этом направлении до сих пор не было достигнуто, а чиновники с обеих сторон опасаются, что времени для продления беспошлинного режима остается слишком мало. Тем не менее, продление существующей сделки, по словам одного из чиновников ЕС, является наиболее вероятным вариантом развития событий. Источник в Еврокомиссии заявил изданию, что Украине скоро будут представлены предложения по продвижению взаимной либерализации тарифов. При этом в ЕС, как отмечается в публикации, осознают, что граничащие с Украиной Польша, Словакия и Венгрия не питают интереса к расширению торговых связей с Киевом.
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украина, ес
Экономика, УКРАИНА, ЕС
09:29 24.03.2025
 
"Разрушительно". В Киеве забили тревогу из-за одного решения ЕС

Марченко: Киев ждет последствий, если ЕС не обновит беспошлинный торговый режим

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Киев ждет разрушительных последствий, если ЕС не обновит беспошлинный торговый режим для Украины до 5 июня, заявил украинский министр финансов Сергей Марченко.
"Евросоюз - наш ключевой торговый партнер, поэтому для нас было бы разрушительным оказаться в ситуации, которая была до конфликта", - отметил Марченко изданию Financial Times.
Согласно приводимым газетой официальным данным, беспошлинная торговля с ЕС в 2024 году принесла Украине почти одну десятую дохода от экспорта, общий объем которого составил 41 миллиард долларов.
Издание подчеркивает, что хотя ЕС и Киев договорились расширить взаимный доступ к рынкам друг друга, прогресса в этом направлении до сих пор не было достигнуто, а чиновники с обеих сторон опасаются, что времени для продления беспошлинного режима остается слишком мало. Тем не менее, продление существующей сделки, по словам одного из чиновников ЕС, является наиболее вероятным вариантом развития событий.
Источник в Еврокомиссии заявил изданию, что Украине скоро будут представлены предложения по продвижению взаимной либерализации тарифов. При этом в ЕС, как отмечается в публикации, осознают, что граничащие с Украиной Польша, Словакия и Венгрия не питают интереса к расширению торговых связей с Киевом.
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
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