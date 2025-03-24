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Китай сделал заявление о возможной отправке миротворцев на Украину - 24.03.2025, ПРАЙМ
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Китай сделал заявление о возможной отправке миротворцев на Украину
Китай сделал заявление о возможной отправке миротворцев на Украину - 24.03.2025, ПРАЙМ
Китай сделал заявление о возможной отправке миротворцев на Украину
Информация о переговорах Пекина с европейскими странами по поводу участия Китая в миротворческом контингенте на Украине не соответствует действительности. Об... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T11:01+0300
2025-03-24T11:02+0300
политика
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ПЕКИН, 24 мар – ПРАЙМ. Информация о переговорах Пекина с европейскими странами по поводу участия Китая в миротворческом контингенте на Украине не соответствует действительности. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге в понедельник.Ранее газета Welt am Sonntag опубликовала статью со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС, в которой утверждалось, что Китай рассматривает возможность участия в миротворческой миссии после завершения конфликта на Украине."Я хотел бы подчеркнуть, что соответствующие сообщения совершенно не соответствуют действительности. Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна", - сказал Го Цзякунь.
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украина
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Политика, УКРАИНА, КИТАЙ, Пекин, Welt am Sonntag, ЕС
11:01 24.03.2025 (обновлено: 11:02 24.03.2025)
 
Китай сделал заявление о возможной отправке миротворцев на Украину

МИД КНР опроверг данные СМИ о возможности участия в контингенте миротворцев на Украине

© Фото : Unsplash/Markus WinklerПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© Фото : Unsplash/Markus Winkler
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ПЕКИН, 24 мар – ПРАЙМ. Информация о переговорах Пекина с европейскими странами по поводу участия Китая в миротворческом контингенте на Украине не соответствует действительности. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге в понедельник.
Ранее газета Welt am Sonntag опубликовала статью со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС, в которой утверждалось, что Китай рассматривает возможность участия в миротворческой миссии после завершения конфликта на Украине.
"Я хотел бы подчеркнуть, что соответствующие сообщения совершенно не соответствуют действительности. Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна", - сказал Го Цзякунь.
Государственный флаг КНР в Пекине - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2025
СМИ: Китай изучает возможность участия в миротворческих силах на Украине
22 марта, 11:56
 
ПолитикаУКРАИНАКИТАЙПекинWelt am SonntagЕС
 
 
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