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Китай сделал заявление о возможной отправке миротворцев на Украину

Китай сделал заявление о возможной отправке миротворцев на Украину - 24.03.2025, ПРАЙМ

Китай сделал заявление о возможной отправке миротворцев на Украину

Информация о переговорах Пекина с европейскими странами по поводу участия Китая в миротворческом контингенте на Украине не соответствует действительности. Об... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T11:01+0300

2025-03-24T11:01+0300

2025-03-24T11:02+0300

политика

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ПЕКИН, 24 мар – ПРАЙМ. Информация о переговорах Пекина с европейскими странами по поводу участия Китая в миротворческом контингенте на Украине не соответствует действительности. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге в понедельник.Ранее газета Welt am Sonntag опубликовала статью со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС, в которой утверждалось, что Китай рассматривает возможность участия в миротворческой миссии после завершения конфликта на Украине."Я хотел бы подчеркнуть, что соответствующие сообщения совершенно не соответствуют действительности. Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна", - сказал Го Цзякунь.

https://1prime.ru/20250322/knr-856012133.html

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украина, китай, пекин, welt am sonntag, ес