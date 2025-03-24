https://1prime.ru/20250324/kitay-856060354.html

В Китае обнародовали правила применения закона о противодействии санкциям

В Китае обнародовали правила применения закона о противодействии санкциям - 24.03.2025, ПРАЙМ

В Китае обнародовали правила применения закона о противодействии санкциям

Госсовет КНР в понедельник обнародовал новые правила применения закона о противодействии иностранным санкциям, по мнению аналитиков, они могут позволить Китаю... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T16:51+0300

2025-03-24T16:51+0300

2025-03-24T16:51+0300

экономика

китай

сша

марк рубио

https://cdnn.1prime.ru/img/84242/51/842425133_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_762c74940289b9e8b336a6fba2081edf.jpg

ПЕКИН, 24 мар - ПРАЙМ. Госсовет КНР в понедельник обнародовал новые правила применения закона о противодействии иностранным санкциям, по мнению аналитиков, они могут позволить Китаю взаимодействовать с госсекретарем США Марко Рубио, формально не снимая с него санкции. Закон о противодействии иностранным санкциям был принят 10 июня 2021 года на 29-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 13 созыва. Закон предусматривает меры в отношении лиц или организаций, причастных к введению дискриминационных мер в отношении китайских граждан или компаний. В частности, в рамках закона, таким лицам или компаниям могут запретить въезд в Китай, заморозить активы, ограничить ведение бизнеса с Китаем. В документе, опубликованном в понедельник, в основном уточняются возможные меры в рамках санкций и уполномоченные органы, отвечающие за их применение. Как отмечает профессор права Сингапурского университета менеджмента Генри Гао, наибольший интерес в документе вызывает пункт 16, в котором указывается, что "если, в особых случаях организации или лица действительно нуждаются в осуществлении запрещенной или ограниченной деятельности с организациями или лицами, в отношении которых были приняты ответные меры, они должны представить соответствующим ведомствам Госсовета, принявшим это решение, факты и обоснования. После получения согласия им может быть разрешено осуществлять такую деятельность". "При стратегическом подходе это могло бы позволить Китаю вести дипломатическое взаимодействие с Рубио, не отменяя формально санкции, ...а также даже с Европейским союзом с целью возобновления Всеобъемлющего соглашения об инвестициях между ЕС и Китаем (CAI), которое было отложено четыре года назад после того, как Китай ввел санкции против депутатов Европейского парламента", - написал Генри Гао в социальной сети Х.

https://1prime.ru/20250315/grain-855800187.html

китай

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, сша, марк рубио