Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Китае обнародовали правила применения закона о противодействии санкциям - 24.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250324/kitay-856060354.html
В Китае обнародовали правила применения закона о противодействии санкциям
В Китае обнародовали правила применения закона о противодействии санкциям - 24.03.2025, ПРАЙМ
В Китае обнародовали правила применения закона о противодействии санкциям
Госсовет КНР в понедельник обнародовал новые правила применения закона о противодействии иностранным санкциям, по мнению аналитиков, они могут позволить Китаю... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T16:51+0300
2025-03-24T16:51+0300
экономика
китай
сша
марк рубио
https://cdnn.1prime.ru/img/84242/51/842425133_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_762c74940289b9e8b336a6fba2081edf.jpg
ПЕКИН, 24 мар - ПРАЙМ. Госсовет КНР в понедельник обнародовал новые правила применения закона о противодействии иностранным санкциям, по мнению аналитиков, они могут позволить Китаю взаимодействовать с госсекретарем США Марко Рубио, формально не снимая с него санкции. Закон о противодействии иностранным санкциям был принят 10 июня 2021 года на 29-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 13 созыва. Закон предусматривает меры в отношении лиц или организаций, причастных к введению дискриминационных мер в отношении китайских граждан или компаний. В частности, в рамках закона, таким лицам или компаниям могут запретить въезд в Китай, заморозить активы, ограничить ведение бизнеса с Китаем. В документе, опубликованном в понедельник, в основном уточняются возможные меры в рамках санкций и уполномоченные органы, отвечающие за их применение. Как отмечает профессор права Сингапурского университета менеджмента Генри Гао, наибольший интерес в документе вызывает пункт 16, в котором указывается, что "если, в особых случаях организации или лица действительно нуждаются в осуществлении запрещенной или ограниченной деятельности с организациями или лицами, в отношении которых были приняты ответные меры, они должны представить соответствующим ведомствам Госсовета, принявшим это решение, факты и обоснования. После получения согласия им может быть разрешено осуществлять такую деятельность". "При стратегическом подходе это могло бы позволить Китаю вести дипломатическое взаимодействие с Рубио, не отменяя формально санкции, ...а также даже с Европейским союзом с целью возобновления Всеобъемлющего соглашения об инвестициях между ЕС и Китаем (CAI), которое было отложено четыре года назад после того, как Китай ввел санкции против депутатов Европейского парламента", - написал Генри Гао в социальной сети Х.
https://1prime.ru/20250315/grain-855800187.html
китай
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84242/51/842425133_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_148a859da8de92be198adbb7b4cc19df.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, сша, марк рубио
Экономика, КИТАЙ, США, Марк Рубио
16:51 24.03.2025
 
В Китае обнародовали правила применения закона о противодействии санкциям

Власти КНР обнародовали правила применения закона о противодействии санкциям

© Фото : Unsplash/Nick FewingsПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© Фото : Unsplash/Nick Fewings
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 24 мар - ПРАЙМ. Госсовет КНР в понедельник обнародовал новые правила применения закона о противодействии иностранным санкциям, по мнению аналитиков, они могут позволить Китаю взаимодействовать с госсекретарем США Марко Рубио, формально не снимая с него санкции.
Закон о противодействии иностранным санкциям был принят 10 июня 2021 года на 29-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 13 созыва. Закон предусматривает меры в отношении лиц или организаций, причастных к введению дискриминационных мер в отношении китайских граждан или компаний. В частности, в рамках закона, таким лицам или компаниям могут запретить въезд в Китай, заморозить активы, ограничить ведение бизнеса с Китаем.
В документе, опубликованном в понедельник, в основном уточняются возможные меры в рамках санкций и уполномоченные органы, отвечающие за их применение.
Как отмечает профессор права Сингапурского университета менеджмента Генри Гао, наибольший интерес в документе вызывает пункт 16, в котором указывается, что "если, в особых случаях организации или лица действительно нуждаются в осуществлении запрещенной или ограниченной деятельности с организациями или лицами, в отношении которых были приняты ответные меры, они должны представить соответствующим ведомствам Госсовета, принявшим это решение, факты и обоснования. После получения согласия им может быть разрешено осуществлять такую деятельность".
"При стратегическом подходе это могло бы позволить Китаю вести дипломатическое взаимодействие с Рубио, не отменяя формально санкции, ...а также даже с Европейским союзом с целью возобновления Всеобъемлющего соглашения об инвестициях между ЕС и Китаем (CAI), которое было отложено четыре года назад после того, как Китай ввел санкции против депутатов Европейского парламента", - написал Генри Гао в социальной сети Х.
Уборка пшеницы на поле - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2025
Пекин выбирает Москву: Россия укрепляет союз с Китаем, оставляя позади США
15 марта, 08:00
 
ЭкономикаКИТАЙСШАМарк Рубио
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала