https://1prime.ru/20250324/knigi-856060966.html

Россияне начали чаще покупать книги по бизнесу

Россияне начали чаще покупать книги по бизнесу - 24.03.2025, ПРАЙМ

Россияне начали чаще покупать книги по бизнесу

Продажи деловой литературы снова начали расти после спада на фоне пандемии и начала СВО, в 2024 году они увеличились на 10% и сохраняют положительную динамику,... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T16:56+0300

2025-03-24T16:56+0300

2025-03-24T16:56+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Продажи деловой литературы снова начали расти после спада на фоне пандемии и начала СВО, в 2024 году они увеличились на 10% и сохраняют положительную динамику, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город". "Ранее на фоне ковида и начала СВО книжная индустрия фиксировала спад продаж деловой литературы. Федеральная сеть книжных магазинов "Читай-город" проанализировала текущий спрос на книги по бизнесу и зафиксировала возврат интереса читателей к теме. Рост продаж деловой литературы по итогам 2024 года составил +10% (в сравнении с 2023 годом)", - говорится в сообщении. Положительная динамика продаж сохраняется, отметили в пресс-службе. В "Читай-городе" рассказали, что больше всего предпринимателей интересует построение бизнеса в условиях неопределенности, технологии управления людьми и работа с текстами. В топ-10 продаж 2024 года вошли Максим Ильяхов и Максим Батырев, а в топ-50 продаж за 2024 год бизнес-книг вошли 15 отечественных авторов.

https://1prime.ru/20250319/barriers-855946320.html

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бизнес, россия