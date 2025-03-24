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Россияне начали чаще покупать книги по бизнесу - 24.03.2025, ПРАЙМ
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Россияне начали чаще покупать книги по бизнесу
Россияне начали чаще покупать книги по бизнесу - 24.03.2025, ПРАЙМ
Россияне начали чаще покупать книги по бизнесу
Продажи деловой литературы снова начали расти после спада на фоне пандемии и начала СВО, в 2024 году они увеличились на 10% и сохраняют положительную динамику,... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T16:56+0300
2025-03-24T16:56+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Продажи деловой литературы снова начали расти после спада на фоне пандемии и начала СВО, в 2024 году они увеличились на 10% и сохраняют положительную динамику, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город". "Ранее на фоне ковида и начала СВО книжная индустрия фиксировала спад продаж деловой литературы. Федеральная сеть книжных магазинов "Читай-город" проанализировала текущий спрос на книги по бизнесу и зафиксировала возврат интереса читателей к теме. Рост продаж деловой литературы по итогам 2024 года составил +10% (в сравнении с 2023 годом)", - говорится в сообщении. Положительная динамика продаж сохраняется, отметили в пресс-службе. В "Читай-городе" рассказали, что больше всего предпринимателей интересует построение бизнеса в условиях неопределенности, технологии управления людьми и работа с текстами. В топ-10 продаж 2024 года вошли Максим Ильяхов и Максим Батырев, а в топ-50 продаж за 2024 год бизнес-книг вошли 15 отечественных авторов.
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
16:56 24.03.2025
 
Россияне начали чаще покупать книги по бизнесу

"Читай-город": спрос на книги по бизнесу снова начал расти

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанк34-я Московская международная книжная ярмарка
34-я Московская международная книжная ярмарка - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Продажи деловой литературы снова начали расти после спада на фоне пандемии и начала СВО, в 2024 году они увеличились на 10% и сохраняют положительную динамику, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город".
"Ранее на фоне ковида и начала СВО книжная индустрия фиксировала спад продаж деловой литературы. Федеральная сеть книжных магазинов "Читай-город" проанализировала текущий спрос на книги по бизнесу и зафиксировала возврат интереса читателей к теме. Рост продаж деловой литературы по итогам 2024 года составил +10% (в сравнении с 2023 годом)", - говорится в сообщении.
Положительная динамика продаж сохраняется, отметили в пресс-службе.
В "Читай-городе" рассказали, что больше всего предпринимателей интересует построение бизнеса в условиях неопределенности, технологии управления людьми и работа с текстами. В топ-10 продаж 2024 года вошли Максим Ильяхов и Максим Батырев, а в топ-50 продаж за 2024 год бизнес-книг вошли 15 отечественных авторов.
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