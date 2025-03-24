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ТПП России предложила ввести категории разрешений для западных компаний
ТПП России предложила ввести категории разрешений для западных компаний - 24.03.2025, ПРАЙМ
ТПП России предложила ввести категории разрешений для западных компаний
Для западных компаний, желающих возвратиться в Россию, надо вводить отдельные категории разрешений, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T12:03+0300
2025-03-24T12:03+0300
2025-03-24T12:03+0300
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бизнес
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Для западных компаний, желающих возвратиться в Россию, надо вводить отдельные категории разрешений, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Один из возможных механизмов – создание специальной комиссии, которая будет рассматривать заявки западных компаний на возобновление работы в России. Такой орган мог бы анализировать степень их локализации, обязательства по инвестициям и стратегию развития на российском рынке", - сказал он. Другой вариант, по его словам, "это - введение отдельных категорий разрешений". "Например, если компания покинула Россию добровольно, но сохранила активы и рабочие места, для нее могут действовать одни условия. А если компания "хлопнула дверью", продав бизнес и разорвав все связи, то ей могут потребоваться дополнительные гарантии и инвестиционные обязательства перед возвращением", - добавил собеседник агентства. "Для тех же компаний, которые продолжали сотрудничество с российскими партнерами, пусть и в ограниченном формате, вероятно, будут созданы более лояльные условия. Такой подход позволит поддержать бизнес, который даже в сложных условиях не отвернулся от России", - заключил он.
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бизнес, россия, сергей катырин, тпп рф
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Сергей Катырин, ТПП РФ
ТПП России предложила ввести категории разрешений для западных компаний
ТПП предлагает ввести категории разрешений для компаний, желающих вернуться в РФ
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Для западных компаний, желающих возвратиться в Россию, надо вводить отдельные категории разрешений, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
"Один из возможных механизмов – создание специальной комиссии, которая будет рассматривать заявки западных компаний на возобновление работы в России. Такой орган мог бы анализировать степень их локализации, обязательства по инвестициям и стратегию развития на российском рынке", - сказал он.
Другой вариант, по его словам, "это - введение отдельных категорий разрешений". "Например, если компания покинула Россию добровольно, но сохранила активы и рабочие места, для нее могут действовать одни условия. А если компания "хлопнула дверью", продав бизнес и разорвав все связи, то ей могут потребоваться дополнительные гарантии и инвестиционные обязательства перед возвращением", - добавил собеседник агентства.
"Для тех же компаний, которые продолжали сотрудничество с российскими партнерами, пусть и в ограниченном формате, вероятно, будут созданы более лояльные условия. Такой подход позволит поддержать бизнес, который даже в сложных условиях не отвернулся от России", - заключил он.
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