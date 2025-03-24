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Минэнерго рассказало, как ограничение майнинга крипты повлияло на Сибирь - 24.03.2025, ПРАЙМ
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Минэнерго рассказало, как ограничение майнинга крипты повлияло на Сибирь
Минэнерго рассказало, как ограничение майнинга крипты повлияло на Сибирь - 24.03.2025, ПРАЙМ
Минэнерго рассказало, как ограничение майнинга крипты повлияло на Сибирь
Ограничение майнинга криптовалют, действующее в ряде регионов с 1 января, позволило снизить фактическое потребление мощности в энергосистеме Сибири... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T11:40+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Ограничение майнинга криптовалют, действующее в ряде регионов с 1 января, позволило снизить фактическое потребление мощности в энергосистеме Сибири приблизительно на 320 МВт, сообщили РИА Новости в Минэнерго. Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии в некоторых регионах страны с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен в отдельных частях Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. "Принятые меры по ограничению майнинга позволили снизить фактическое потребление в энергосистеме Сибири приблизительно на 320 МВт. Данное решение позволило обеспечить прохождение максимума нагрузок в январе 2025 года без ввода ограничений нагрузки потребителей", - сказали в министерстве. Там добавили, что в регионах Северного Кавказа снижение нагрузки составило порядка 50 МВт, однако существенная часть потребления майнингом находится в "серой" зоне. Также в Минэнерго пояснили, что "введение соответствующих запретов направлено не только на предотвращение рисков аварийных ситуаций в моменты пикового потребления, но и на обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей".
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РОССИЯ, РФ
11:40 24.03.2025
 
Минэнерго рассказало, как ограничение майнинга крипты повлияло на Сибирь

Минэнерго: ограничение майнинга крипты снизило потребление мощности в Сибири на 320 МВт

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Ограничение майнинга криптовалют, действующее в ряде регионов с 1 января, позволило снизить фактическое потребление мощности в энергосистеме Сибири приблизительно на 320 МВт, сообщили РИА Новости в Минэнерго.
Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии в некоторых регионах страны с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен в отдельных частях Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.
"Принятые меры по ограничению майнинга позволили снизить фактическое потребление в энергосистеме Сибири приблизительно на 320 МВт. Данное решение позволило обеспечить прохождение максимума нагрузок в январе 2025 года без ввода ограничений нагрузки потребителей", - сказали в министерстве.
Там добавили, что в регионах Северного Кавказа снижение нагрузки составило порядка 50 МВт, однако существенная часть потребления майнингом находится в "серой" зоне.
Также в Минэнерго пояснили, что "введение соответствующих запретов направлено не только на предотвращение рисков аварийных ситуаций в моменты пикового потребления, но и на обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей".
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