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Над Крымом уничтожили четыре украинских беспилотника
Над Крымом уничтожили четыре украинских беспилотника - 24.03.2025, ПРАЙМ
Над Крымом уничтожили четыре украинских беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны России. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T00:02+0300
2025-03-24T00:02+0300
2025-03-24T00:02+0300
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны России.
"Двадцать третьего марта в период с 21.00 до 21.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
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РОССИЯ, Общество , МОСКВА, КРЫМ, Минобороны РФ
Над Крымом уничтожили четыре украинских беспилотника
Минобороны: ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника над Крымом