https://1prime.ru/20250324/krym-856031752.html

Над Крымом уничтожили четыре украинских беспилотника

Над Крымом уничтожили четыре украинских беспилотника - 24.03.2025, ПРАЙМ

Над Крымом уничтожили четыре украинских беспилотника

Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны России. | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T00:02+0300

2025-03-24T00:02+0300

2025-03-24T00:02+0300

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны России. "Двадцать третьего марта в период с 21.00 до 21.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

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