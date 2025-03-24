https://1prime.ru/20250324/krym-856038965.html

Пять человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Крыму

Пять человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Крыму - 24.03.2025, ПРАЙМ

Пять человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Крыму

Пять человек погибли и 13 пострадали в результате ДТП рейсового автобуса и грузового автомобиля в Крыму, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T09:21+0300

2025-03-24T09:21+0300

2025-03-24T09:21+0300

происшествия

россия

крым

мчс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849182293_0:213:2882:1834_1920x0_80_0_0_be44fa3cff1de757b8dd73c4d671120c.jpg

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Пять человек погибли и 13 пострадали в результате ДТП рейсового автобуса и грузового автомобиля в Крыму, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России "На участке трассы Симферополь – Евпатория произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля. По предварительной информации, пострадали 18 человек, из них 5 человек погибли", - сказал собеседник агентства.Ранее также сообщалось, что исполняющий обязанности руководителя крымского следственного управления СК РФ Евгений Руднев поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с участие рейсового автобуса и грузовика под Симферополем"Исполняющий обязанности руководителя главного следственного управления СКР по Республике Крым и городу Севастополю Евгений Руднев поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, в результате чего произошло столкновение рейсового автобуса Аркадьевка - Симферополь на Евпаторийском шоссе в районе села Укромное", - отмечается в заявлении ведомства.

https://1prime.ru/20250215/postradavshie-854957587.html

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, крым, мчс