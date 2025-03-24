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Пять человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Крыму
Пять человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Крыму - 24.03.2025, ПРАЙМ
Пять человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Крыму
Пять человек погибли и 13 пострадали в результате ДТП рейсового автобуса и грузового автомобиля в Крыму, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T09:21+0300
2025-03-24T09:21+0300
2025-03-24T09:21+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Пять человек погибли и 13 пострадали в результате ДТП рейсового автобуса и грузового автомобиля в Крыму, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России "На участке трассы Симферополь – Евпатория произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля. По предварительной информации, пострадали 18 человек, из них 5 человек погибли", - сказал собеседник агентства.Ранее также сообщалось, что исполняющий обязанности руководителя крымского следственного управления СК РФ Евгений Руднев поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с участие рейсового автобуса и грузовика под Симферополем"Исполняющий обязанности руководителя главного следственного управления СКР по Республике Крым и городу Севастополю Евгений Руднев поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, в результате чего произошло столкновение рейсового автобуса Аркадьевка - Симферополь на Евпаторийском шоссе в районе села Укромное", - отмечается в заявлении ведомства.
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Происшествия, РОССИЯ, КРЫМ, МЧС
Пять человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Крыму
МЧС: в ДТП с автобусом и фурой в Крыму пять человек погибли и 13 пострадали
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Пять человек погибли и 13 пострадали в результате ДТП рейсового автобуса и грузового автомобиля в Крыму, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России
"На участке трассы Симферополь – Евпатория произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля. По предварительной информации, пострадали 18 человек, из них 5 человек погибли", - сказал собеседник агентства.
Ранее также сообщалось, что исполняющий обязанности руководителя крымского следственного управления СК РФ Евгений Руднев поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с участие рейсового автобуса и грузовика под Симферополем
"Исполняющий обязанности руководителя главного следственного управления СКР по Республике Крым и городу Севастополю Евгений Руднев поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, в результате чего произошло столкновение рейсового автобуса Аркадьевка - Симферополь на Евпаторийском шоссе в районе села Укромное", - отмечается в заявлении ведомства.
В Калининграде сообщили о пяти пострадавших в массовом ДТП