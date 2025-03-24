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СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Крыму
СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Крыму - 24.03.2025, ПРАЙМ
СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Крыму
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг и о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств возбуждено после ДТП с автобусом в Крыму, сообщили РИА... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T11:32+0300
2025-03-24T11:32+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг и о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств возбуждено после ДТП с автобусом в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Расследуется уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238, часть 5 статьи 264 УК РФ)", - говорится в сообщении. По предварительной версии, утром на трассе возле аэропорта под Симферополем рейсовый автобус врезался в стоящий зерновоз. Число пострадавших при столкновении рейсового автобуса с грузовой автомашиной в Крыму увеличилось до 21, шесть человек погибли.
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Происшествия, КРЫМ, СК РФ, РФ, Общество , РОССИЯ
СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Крыму
СК возбудил дело о небезопасных услугах и нарушении ПДД после ДТП с автобусом в Крыму
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг и о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств возбуждено после ДТП с автобусом в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Расследуется уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238, часть 5 статьи 264 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По предварительной версии, утром на трассе возле аэропорта под Симферополем рейсовый автобус врезался в стоящий зерновоз. Число пострадавших при столкновении рейсового автобуса с грузовой автомашиной в Крыму увеличилось до 21, шесть человек погибли.
Пять человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Крыму