https://1prime.ru/20250324/krym-856044389.html

СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Крыму

СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Крыму - 24.03.2025, ПРАЙМ

СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Крыму

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг и о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств возбуждено после ДТП с автобусом в Крыму, сообщили РИА... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T11:32+0300

2025-03-24T11:32+0300

2025-03-24T11:32+0300

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг и о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств возбуждено после ДТП с автобусом в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Расследуется уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238, часть 5 статьи 264 УК РФ)", - говорится в сообщении. По предварительной версии, утром на трассе возле аэропорта под Симферополем рейсовый автобус врезался в стоящий зерновоз. Число пострадавших при столкновении рейсового автобуса с грузовой автомашиной в Крыму увеличилось до 21, шесть человек погибли.

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