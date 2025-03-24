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В России заметили проблемы с приемом новых пятитысячных купюр банкоматами

В России заметили проблемы с приемом новых пятитысячных купюр банкоматами - 24.03.2025, ПРАЙМ

В России заметили проблемы с приемом новых пятитысячных купюр банкоматами

Некоторые банкоматы (АТМ) в России до сих пор не принимают новые пятитысячные купюры, пишут "Известия" со ссылкой на кредитные организации. | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T09:15+0300

2025-03-24T09:15+0300

2025-03-24T09:15+0300

экономика

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Некоторые банкоматы (АТМ) в России до сих пор не принимают новые пятитысячные купюры, пишут "Известия" со ссылкой на кредитные организации.Согласно изданию, некоторые банкоматы в России не принимают новые пятитысячные купюры, поскольку производители банкоматов, работавшие на рынке России последние два десятилетия, покинули страну и перестали обновлять программное обеспечение своих устройств.Тем не менее, большинство банкоматов с функцией рециркуляции уже настроены для принятия новых купюр, но остальные требуют дополнительных настроек.Новые пятитысячные купюры были представлены Центробанком в октябре 2023 года и поступили в оборот осенью 2024 года. Однако, из-за задержки выпуска банкнот, кредитные организации не успели подготовить все свои банкоматы. Около 15% кассовых аппаратов в России не принимают новые купюры, а в Москве эта цифра может достигать четверти, рассказали опрошенные изданием эксперты.

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