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Выручка Lamoda выросла почти на 40%

Выручка Lamoda выросла почти на 40% - 24.03.2025, ПРАЙМ

Выручка Lamoda выросла почти на 40%

Выручка Lamoda в 2024 году выросла на 39%, до 103 миллиардов рублей, а оборот увеличился на 37%, до 187 миллиардов, говорится в отчете компании. | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T10:54+0300

2025-03-24T10:54+0300

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Выручка Lamoda в 2024 году выросла на 39%, до 103 миллиардов рублей, а оборот увеличился на 37%, до 187 миллиардов, говорится в отчете компании. Согласно данным таблицы, приведенной в отчете, рост оборота (Gross Merchandise Value, GMV) в годовом выражении составил 37%, до 187 миллиардов рублей, а выручки - 39%, до 103 миллиардов рублей. Показатель EBITDA увеличился на 15%, до 13,5 миллиарда рублей. "Компания не является публичной, но считает важным делиться своими финансовыми результатами, придерживаясь принципов прозрачности и ответственности перед партнерами и клиентами", - добавили в Lamoda. Кроме этого, в отчете отмечается рекордный рост клиентской базы - в 2024 году число пользователей увеличилось на 514 тысяч человек. Среднемесячная аудитория онлайн-платформы (MAU) составила 16 миллионов человек. Средний чек одного заказа - 5 676 рублей; один клиент в среднем совершал 5,8 покупки в год. В 2024 году на площадке появилось 800 новых брендов и 60% из них - локальные марки. Сильнее всего по числу новых брендов выросли категории "Футбольные бутсы" (+166%), "Ювелирные изделия" (+122%) и "Маникюр" (+144%). Сейчас на Lamoda представлены более 300 премиальных брендов, рост продаж направления составил 45%, рост числа клиентов - 38%. Количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в 2024 году выросло в десять раз, до 9 тысяч - на эту динамику повлияли рост собственной сети на 34%, а также подключение ПВЗ "Яндекс Маркета". "В 2024 году Lamoda разработала долгосрочную стратегию роста, обновленный CVP (операционный анализ - ред.) и подход к потребителю, позиционированию на рынке, ассортименту, продукту (CX/UX) и операционной модели, которую будет внедрять в 2025 году. Основными фокусами на 2025 год будут: развитие обновленного CVP, усовершенствование продукта для селлеров и рекламной платформы, развитие сервисов доставки и доступности сети ПВЗ, а также привлечение новых партнеров", - отметили в компании.

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