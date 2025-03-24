https://1prime.ru/20250324/lavrov-856050044.html

Лавров назвал киевские власти "выкормленными нацистами" для войны против РФ

Лавров назвал киевские власти "выкормленными нацистами" для войны против РФ - 24.03.2025, ПРАЙМ

Лавров назвал киевские власти "выкормленными нацистами" для войны против РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал власти в Киеве "выкормленными нацистами" для попытки направить всю Европу на войну против России, Москва не оставит без... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T13:13+0300

2025-03-24T13:13+0300

2025-03-24T13:13+0300

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал власти в Киеве "выкормленными нацистами" для попытки направить всю Европу на войну против России, Москва не оставит без внимания задачу по денацификации Украины. "Не оставим без нашего постоянного внимания решение задачи денацификации того государства, которое остается под контролем киевского режима, законодательно и физически истребляющего все русское: язык, культуру, СМИ, каноническое православие... Это выкормленные нацисты для очередной попытки поставить под расистские, нацистские знамена всю Европу для войны против Российской Федерации", - сказал Лавров, выступая на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова. Он добавил, что гонения на всё русское на Украине происходят в прямое и грубейшее нарушение Устава ООН и международных обязательств Киева при "полном попустительстве и пособничестве со стороны государств Европы".

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россия, сергей лавров, общество , европа