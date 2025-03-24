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Маск заявил, что Демократическая партия США "умирает"

Маск заявил, что Демократическая партия США "умирает" - 24.03.2025, ПРАЙМ

Маск заявил, что Демократическая партия США "умирает"

Американский предприниматель и глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск, комментируя результаты опроса, показавшего низкий уровень... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T10:13+0300

2025-03-24T10:13+0300

2025-03-24T10:13+0300

политика

сша

илон маск

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Американский предприниматель и глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск, комментируя результаты опроса, показавшего низкий уровень поддержки демократов, заявил, что Демократическая партия США "умирает". "Демократическая партия умирает", - ответил Маск в соцсети X на публикацию пользователя, приведшего данные о том, что рейтинг поддержки демократов в США опустился до 29%. Данные об уровне поддержки демократов в 29% изначально были опубликованы телеканалом CNN по результатам опроса, проведенного совместно с организацией SSRS. При этом поддерживаемые Маском республиканцы, согласно тому же опросу, имеют уровень поддержки в 36%.

https://1prime.ru/20250324/vybor-856039848.html

сша

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сша, илон маск