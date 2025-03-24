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Маск заявил, что Демократическая партия США "умирает" - 24.03.2025, ПРАЙМ
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Маск заявил, что Демократическая партия США "умирает"
Маск заявил, что Демократическая партия США "умирает" - 24.03.2025, ПРАЙМ
Маск заявил, что Демократическая партия США "умирает"
Американский предприниматель и глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск, комментируя результаты опроса, показавшего низкий уровень... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T10:13+0300
2025-03-24T10:13+0300
политика
сша
илон маск
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Американский предприниматель и глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск, комментируя результаты опроса, показавшего низкий уровень поддержки демократов, заявил, что Демократическая партия США "умирает". "Демократическая партия умирает", - ответил Маск в соцсети X на публикацию пользователя, приведшего данные о том, что рейтинг поддержки демократов в США опустился до 29%. Данные об уровне поддержки демократов в 29% изначально были опубликованы телеканалом CNN по результатам опроса, проведенного совместно с организацией SSRS. При этом поддерживаемые Маском республиканцы, согласно тому же опросу, имеют уровень поддержки в 36%.
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сша, илон маск
Политика, США, Илон Маск
10:13 24.03.2025
 
Маск заявил, что Демократическая партия США "умирает"

Маск: Демократическая партия США "умирает" из-за низкого уровня поддержки

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Американский предприниматель и глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск, комментируя результаты опроса, показавшего низкий уровень поддержки демократов, заявил, что Демократическая партия США "умирает".
"Демократическая партия умирает", - ответил Маск в соцсети X на публикацию пользователя, приведшего данные о том, что рейтинг поддержки демократов в США опустился до 29%.
Данные об уровне поддержки демократов в 29% изначально были опубликованы телеканалом CNN по результатам опроса, проведенного совместно с организацией SSRS. При этом поддерживаемые Маском республиканцы, согласно тому же опросу, имеют уровень поддержки в 36%.
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
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ПолитикаСШАИлон Маск
 
 
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