https://1prime.ru/20250324/may-856037555.html

В Госдуме рассказали, как получить 9 дней отдыха в майские праздники

В Госдуме рассказали, как получить 9 дней отдыха в майские праздники - 24.03.2025, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, как получить 9 дней отдыха в майские праздники

Россияне имеют возможность получить 9 дней отдыха в майские праздники, с 26 апреля по 4 мая, если возьмут три дня отпуска с 28 по 30 апреля. Об этом рассказал... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T08:48+0300

2025-03-24T08:48+0300

2025-03-24T08:48+0300

общество

бизнес

госдума

кпрф

https://cdnn.1prime.ru/img/84041/11/840411160_0:0:3165:1780_1920x0_80_0_0_8273bebf511be8dbb7f04dd9036516b0.jpg

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Россияне имеют возможность получить 9 дней отдыха в майские праздники, с 26 апреля по 4 мая, если возьмут три дня отпуска с 28 по 30 апреля. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). Гаврилов уточнил, что благодаря официальным выходным 1 и 2 мая, а также выходным 26 и 27 апреля, оформление отпуска на указанные три дня позволит получить продолжительный период отдыха, используя лишь часть положенного ежегодного отпуска. Он подчеркнул, что такая практика соответствует трудовому законодательству и является распространённым способом эффективного использования отпускного времени.По словам депутата, использование отпуска в конце апреля для продления майских праздников – это законная возможность получить продолжительный отдых, не теряя значительное количество дней отпуска и потенциально увеличив размер отпускных выплат. Гаврилов отметил, что сотрудники вправе выбирать даты отпуска в рамках графика отпусков и по согласованию с работодателем."Если сотрудник заранее предусмотрит возможность взять отпускные дни в конце апреля, он сможет воспользоваться непрерывным периодом отдыха без ущерба для общего количества отпускных дней", - сказал он. Гаврилов напомнил, что согласно статье 122 Трудового кодекса, график отпусков должен быть составлен и утвержден работодателем не позднее, чем за две недели до начала календарного года."Это означает, что запрос на отпуск в конце апреля должен быть направлен заблаговременно, чтобы обеспечить его соответствие интересам работодателя и организации рабочего процесса. Однако работодатель не вправе отказать сотруднику в предоставлении отпуска, если он соответствует установленному графику", - добавил парламентарий. Депутат отметил, что выбор конца апреля для оформления отпуска может быть выгоден с точки зрения расчета отпускных, так как в апреле больше рабочих дней, что потенциально увеличивает средний заработок и, соответственно, размер отпускных выплат.Он подчеркнул необходимость учитывать производственную необходимость и установленный график работы при согласовании отпусков с работодателем."Работодатели могут устанавливать ограничения на количество сотрудников, одновременно находящихся в отпуске, особенно в сферах, требующих непрерывного производственного процесса. В связи с этим заранее поданное заявление и согласование с руководством позволяют избежать отказа в предоставлении отпуска на желаемые даты", - заключил Гаврилов.

https://1prime.ru/20250220/turizm-855102784.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, госдума, кпрф