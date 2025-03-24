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Медь дешевеет после роста ее цены в течение предыдущей недели

Медь дешевеет после роста ее цены в течение предыдущей недели - 24.03.2025, ПРАЙМ

Медь дешевеет после роста ее цены в течение предыдущей недели

Стоимость меди в понедельник утром снижается после роста пяти предыдущих торговых дней подряд, свидетельствуют данные торгов. | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T09:16+0300

2025-03-24T09:16+0300

2025-03-24T09:16+0300

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник утром снижается после роста пяти предыдущих торговых дней подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.07 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,17%, до 5,1035 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). За прошлую неделю медь поднялась в цене на 4,44%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,82%, до 9 855,5 доллара, алюминия - на 1,39%, до 2 622,5 доллара, стоимость цинка выросла на 0,33%, до 2 928 долларов. Рынок следит за новостями относительно экономического состояния Китая, крупного импортера и потребителя меди. Ранее, в пятницу, президент США Дональд Трамп заявил, что открыт к обсуждению вопроса об отмене пошлин на китайские товары, но подтвердил намерение ввести 2 апреля новые зеркальные тарифы против КНР и ряда других стран.

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