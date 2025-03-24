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ТПП предложила ввести антимонопольный контроль за западными брендами - 24.03.2025, ПРАЙМ
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ТПП предложила ввести антимонопольный контроль за западными брендами
ТПП предложила ввести антимонопольный контроль за западными брендами - 24.03.2025, ПРАЙМ
ТПП предложила ввести антимонопольный контроль за западными брендами
Российским властям, чтобы не допустить захвата рыночных ниш при возможном возвращении в страну западных брендов, может потребоваться создать специальный... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T12:19+0300
2025-03-24T12:19+0300
экономика
россия
бизнес
тпп
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Российским властям, чтобы не допустить захвата рыночных ниш при возможном возвращении в страну западных брендов, может потребоваться создать специальный механизм антимонопольного контроля, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Важно не допустить захвата рыночных ниш, которые уже заняты российскими предприятиями", - сказал он. "Возможно введение механизмов антимонопольного контроля, которые не позволят иностранным брендам вытеснять отечественных производителей, используя агрессивные методы конкуренции", - подчеркнул Катырин. Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны возвращаться на конкурентной основе. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
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россия, бизнес, тпп
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, ТПП
12:19 24.03.2025
 
ТПП предложила ввести антимонопольный контроль за западными брендами

ТПП предложила ввести механизм антимонопольного контроля за западными брендами

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Торгово-промышленной палаты РФ на улице Ильинка в Москве
Здание Торгово-промышленной палаты РФ на улице Ильинка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Российским властям, чтобы не допустить захвата рыночных ниш при возможном возвращении в страну западных брендов, может потребоваться создать специальный механизм антимонопольного контроля, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
"Важно не допустить захвата рыночных ниш, которые уже заняты российскими предприятиями", - сказал он.
"Возможно введение механизмов антимонопольного контроля, которые не позволят иностранным брендам вытеснять отечественных производителей, используя агрессивные методы конкуренции", - подчеркнул Катырин.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны возвращаться на конкурентной основе. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
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12:03
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесТПП
 
 
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