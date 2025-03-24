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Лавров по телефону обсудил с главой МИД Армении региональные вопросы - 24.03.2025, ПРАЙМ
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Лавров по телефону обсудил с главой МИД Армении региональные вопросы
Лавров по телефону обсудил с главой МИД Армении региональные вопросы - 24.03.2025, ПРАЙМ
Лавров по телефону обсудил с главой МИД Армении региональные вопросы
Глава МИД РФ Сергей Лавров по телефону обсудил с армянским коллегой Араратом Мирзояном вопросы регионального и двустороннего характера, прогресс в согласовании... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T16:34+0300
2025-03-24T16:34+0300
политика
сергей лавров
ереван
баку
мид
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров по телефону обсудил с армянским коллегой Араратом Мирзояном вопросы регионального и двустороннего характера, прогресс в согласовании текста мирного договора между Ереваном и Баку получил высокую оценку в Москве, сообщили в российском дипведомстве. "Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки. Отмечен получивший высокую оценку в Москве прогресс в согласовании текста мирного договора между Ереваном и Баку. Министры обсудили график и содержательное наполнение предстоящих межгосударственных контактов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
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ереван
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сергей лавров, ереван, баку, мид
Политика, Сергей Лавров, Ереван, Баку, МИД
16:34 24.03.2025
 
Лавров по телефону обсудил с главой МИД Армении региональные вопросы

МИД: Лавров и глава МИД Армении обсудили мирный договор между Ереваном и Баку

© POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© POOL
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров по телефону обсудил с армянским коллегой Араратом Мирзояном вопросы регионального и двустороннего характера, прогресс в согласовании текста мирного договора между Ереваном и Баку получил высокую оценку в Москве, сообщили в российском дипведомстве.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки. Отмечен получивший высокую оценку в Москве прогресс в согласовании текста мирного договора между Ереваном и Баку. Министры обсудили график и содержательное наполнение предстоящих межгосударственных контактов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
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ПолитикаСергей ЛавровЕреванБакуМИД
 
 
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