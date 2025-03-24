https://1prime.ru/20250324/mid--856059997.html

Лавров по телефону обсудил с главой МИД Армении региональные вопросы

Лавров по телефону обсудил с главой МИД Армении региональные вопросы - 24.03.2025, ПРАЙМ

Лавров по телефону обсудил с главой МИД Армении региональные вопросы

Глава МИД РФ Сергей Лавров по телефону обсудил с армянским коллегой Араратом Мирзояном вопросы регионального и двустороннего характера, прогресс в согласовании... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T16:34+0300

2025-03-24T16:34+0300

2025-03-24T16:34+0300

политика

сергей лавров

ереван

баку

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1c/849575858_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_32fa9f785a7bbbb7428e2387796bf203.jpg

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров по телефону обсудил с армянским коллегой Араратом Мирзояном вопросы регионального и двустороннего характера, прогресс в согласовании текста мирного договора между Ереваном и Баку получил высокую оценку в Москве, сообщили в российском дипведомстве. "Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки. Отмечен получивший высокую оценку в Москве прогресс в согласовании текста мирного договора между Ереваном и Баку. Министры обсудили график и содержательное наполнение предстоящих межгосударственных контактов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

https://1prime.ru/20250324/lavrov-856050044.html

ереван

баку

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сергей лавров, ереван, баку, мид