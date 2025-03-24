Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД высказались о переговорах России и США в Эр-Рияде - 24.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250324/mid-856058302.html
В МИД высказались о переговорах России и США в Эр-Рияде
В МИД высказались о переговорах России и США в Эр-Рияде - 24.03.2025, ПРАЙМ
В МИД высказались о переговорах России и США в Эр-Рияде
От идущих в Эр-Рияде переговоров США и России нужно не столько ждать прорывов, сколько понимать, что работа идёт по ряду направлений, заявила официальный... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T15:55+0300
2025-03-24T15:55+0300
политика
мария захарова
мид
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849070202_0:0:3131:1762_1920x0_80_0_0_bc74e90c77ac16c7902ebad52abb34e6.jpg
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. От идущих в Эр-Рияде переговоров США и России нужно не столько ждать прорывов, сколько понимать, что работа идёт по ряду направлений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Работа идёт за закрытыми дверями. Нужно не столько ждать каких-то прорывов, сколько понимать, что работа идёт по нескольким направлениям. Это одно из них", - сказала Захарова, выступая в РЭУ имени Плеханова и отвечая на вопрос о возможных результатах переговоров. Она также добавила, что нужно помнить определенные Россией цели и задачи в рамках СВО.
https://1prime.ru/20250324/dialog-856056648.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849070202_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fdf0fbfbbc435513832eab5417b6d5e7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мария захарова, мид, сша
Политика, Мария Захарова, МИД, США
15:55 24.03.2025
 
В МИД высказались о переговорах России и США в Эр-Рияде

Захарова: с США надо не столько ждать прорывов, сколько понимать текущую работу

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСовещание министров иностранных дел стран БРИКС
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. От идущих в Эр-Рияде переговоров США и России нужно не столько ждать прорывов, сколько понимать, что работа идёт по ряду направлений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Работа идёт за закрытыми дверями. Нужно не столько ждать каких-то прорывов, сколько понимать, что работа идёт по нескольким направлениям. Это одно из них", - сказала Захарова, выступая в РЭУ имени Плеханова и отвечая на вопрос о возможных результатах переговоров.
Она также добавила, что нужно помнить определенные Россией цели и задачи в рамках СВО.
Интервью при выдаче виз в американских дипмиссиях станет меньше - госдеп
Отсутствие диалога между Россией и США не имеет смысла, заявили в Госдепе
15:25
 
ПолитикаМария ЗахароваМИДСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала