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В МИД высказались о переговорах России и США в Эр-Рияде

В МИД высказались о переговорах России и США в Эр-Рияде - 24.03.2025, ПРАЙМ

В МИД высказались о переговорах России и США в Эр-Рияде

От идущих в Эр-Рияде переговоров США и России нужно не столько ждать прорывов, сколько понимать, что работа идёт по ряду направлений, заявила официальный... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T15:55+0300

2025-03-24T15:55+0300

2025-03-24T15:55+0300

политика

мария захарова

мид

сша

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. От идущих в Эр-Рияде переговоров США и России нужно не столько ждать прорывов, сколько понимать, что работа идёт по ряду направлений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Работа идёт за закрытыми дверями. Нужно не столько ждать каких-то прорывов, сколько понимать, что работа идёт по нескольким направлениям. Это одно из них", - сказала Захарова, выступая в РЭУ имени Плеханова и отвечая на вопрос о возможных результатах переговоров. Она также добавила, что нужно помнить определенные Россией цели и задачи в рамках СВО.

https://1prime.ru/20250324/dialog-856056648.html

сша

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мария захарова, мид, сша