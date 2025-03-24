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В МИД высказались о переговорах России и США в Эр-Рияде
В МИД высказались о переговорах России и США в Эр-Рияде - 24.03.2025, ПРАЙМ
В МИД высказались о переговорах России и США в Эр-Рияде
От идущих в Эр-Рияде переговоров США и России нужно не столько ждать прорывов, сколько понимать, что работа идёт по ряду направлений, заявила официальный... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T15:55+0300
2025-03-24T15:55+0300
2025-03-24T15:55+0300
политика
мария захарова
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. От идущих в Эр-Рияде переговоров США и России нужно не столько ждать прорывов, сколько понимать, что работа идёт по ряду направлений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Работа идёт за закрытыми дверями. Нужно не столько ждать каких-то прорывов, сколько понимать, что работа идёт по нескольким направлениям. Это одно из них", - сказала Захарова, выступая в РЭУ имени Плеханова и отвечая на вопрос о возможных результатах переговоров. Она также добавила, что нужно помнить определенные Россией цели и задачи в рамках СВО.
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мария захарова, мид, сша
Политика, Мария Захарова, МИД, США
В МИД высказались о переговорах России и США в Эр-Рияде
Захарова: с США надо не столько ждать прорывов, сколько понимать текущую работу
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. От идущих в Эр-Рияде переговоров США и России нужно не столько ждать прорывов, сколько понимать, что работа идёт по ряду направлений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Работа идёт за закрытыми дверями. Нужно не столько ждать каких-то прорывов, сколько понимать, что работа идёт по нескольким направлениям. Это одно из них", - сказала Захарова, выступая в РЭУ имени Плеханова и отвечая на вопрос о возможных результатах переговоров.
Она также добавила, что нужно помнить определенные Россией цели и задачи в рамках СВО.
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