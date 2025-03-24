https://1prime.ru/20250324/minfin-856052378.html
Минфин выразил готовность обсуждать запросы по налоговым соглашениям
Минфин выразил готовность обсуждать запросы по налоговым соглашениям - 24.03.2025, ПРАЙМ
Минфин выразил готовность обсуждать запросы по налоговым соглашениям
Минфин России готов обсуждать с другими странами, с бизнесом запросы по поводу соглашений об устранении двойного налогообложения, но сейчас новых запросов в... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T14:02+0300
2025-03-24T14:02+0300
2025-03-24T14:02+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Минфин России готов обсуждать с другими странами, с бизнесом запросы по поводу соглашений об устранении двойного налогообложения, но сейчас новых запросов в министерство пока не поступало, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. "Сейчас пока запросов ни от бизнеса, ни от других стран к нам не поступало. Мы открыты к обсуждению, если нужно", - ответил замминистра на соответствующий вопрос. В середине февраля в российском финансовом ведомстве сообщили, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали межправительственное соглашение об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении избежания и уклонения от уплаты налогов. После того как проект соглашения был парафирован сторонами, Сазанов сообщал, что оно предусматривает налоговую ставку в 10% на доходы от процентов, дивидендов и роялти. Стороны тогда договорились предпринять все возможные усилия, чтобы соглашение вступило в силу с 2026 года. Как отмечал ранее Сазанов, после подписания соглашения можно будет обсуждать исключение ОАЭ из российского "черного списка" офшоров.
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россия, минфин, оаэ, алексей сазанов
Экономика, РОССИЯ, Минфин, ОАЭ, Алексей Сазанов
Минфин выразил готовность обсуждать запросы по налоговым соглашениям
Сазанов: Минфин готов обсуждать запросы по налоговым соглашениям
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Минфин России готов обсуждать с другими странами, с бизнесом запросы по поводу соглашений об устранении двойного налогообложения, но сейчас новых запросов в министерство пока не поступало, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
"Сейчас пока запросов ни от бизнеса, ни от других стран к нам не поступало. Мы открыты к обсуждению, если нужно", - ответил замминистра на соответствующий вопрос.
В середине февраля в российском финансовом ведомстве сообщили, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали межправительственное соглашение об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении избежания и уклонения от уплаты налогов.
После того как проект соглашения был парафирован сторонами, Сазанов сообщал, что оно предусматривает налоговую ставку в 10% на доходы от процентов, дивидендов и роялти. Стороны тогда договорились предпринять все возможные усилия, чтобы соглашение вступило в силу с 2026 года. Как отмечал ранее Сазанов, после подписания соглашения можно будет обсуждать исключение ОАЭ из российского "черного списка" офшоров.
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