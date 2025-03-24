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Минфин может изучить отмену НДПИ для редких металлов
Минфин может изучить отмену НДПИ для редких металлов - 24.03.2025, ПРАЙМ
Минфин может изучить отмену НДПИ для редких металлов
Минфин РФ изучит предложение обнулить ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для всех редких металлов после получения финансово-экономического... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T14:06+0300
2025-03-24T14:06+0300
2025-03-24T14:06+0300
экономика
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ изучит предложение обнулить ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для всех редких металлов после получения финансово-экономического обоснования от компаний, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов. Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо на имя первого вице-премьера Дениса Мантурова с предложением обнулить ставку НДПИ и сохранить остальные стимулирующие коэффициенты для руд всех редких металлов, указанных в Налоговом кодексе РФ, в том числе редкоземельных, сроком на 15 лет. "Мы соответствующий запрос получили, ждем финансово-экономическое обоснование. Пока мы не изучим финансово-экономическое обоснование, выводы какие-то делать преждевременно. Будем изучать вопрос", - ответил Сазанов на вопрос о том, как министерство оценивает предложение обнулить ставку НДПИ для всех редких металлов. В октябре прошлого года "Росатом недра" выступили с предложением обнулить НДПИ для действующих предприятий, занимающихся добычей товарных руд редкоземельных металлов, не менее чем на 10 лет для масштабирования производств.
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минфин, рф, алексей сазанов
Экономика, Минфин, РФ, Алексей Сазанов
Минфин может изучить отмену НДПИ для редких металлов
Минфин изучит отмену НДПИ для редких металлов после обоснования от компаний
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ изучит предложение обнулить ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для всех редких металлов после получения финансово-экономического обоснования от компаний, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов.
Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо на имя первого вице-премьера Дениса Мантурова с предложением обнулить ставку НДПИ и сохранить остальные стимулирующие коэффициенты для руд всех редких металлов, указанных в Налоговом кодексе РФ, в том числе редкоземельных, сроком на 15 лет.
"Мы соответствующий запрос получили, ждем финансово-экономическое обоснование. Пока мы не изучим финансово-экономическое обоснование, выводы какие-то делать преждевременно. Будем изучать вопрос", - ответил Сазанов на вопрос о том, как министерство оценивает предложение обнулить ставку НДПИ для всех редких металлов.
В октябре прошлого года "Росатом недра" выступили с предложением обнулить НДПИ для действующих предприятий, занимающихся добычей товарных руд редкоземельных металлов, не менее чем на 10 лет для масштабирования производств.
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