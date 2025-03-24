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Минтранс изучит введение "периода охлаждения" для возврата билетов
Минтранс изучит введение "периода охлаждения" для возврата билетов - 24.03.2025, ПРАЙМ
Минтранс изучит введение "периода охлаждения" для возврата билетов
Российские транспортные компании рассматривают введение "периода охлаждения" для пассажиров при покупке билетов, сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T10:50+0300
2025-03-24T10:50+0300
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россия
билеты
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Российские транспортные компании рассматривают введение "периода охлаждения" для пассажиров при покупке билетов, сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на инициативу, предложенную Союзом пассажиров, которую Минтранс направил на оценку ОАО РЖД и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта.Отмечается, что инициатива позволит клиентам отменять билеты на поезда и авиарейсы без взимания дополнительной платы. Кроме того, россияне получат право исправить ошибки в данных билетов в течение нескольких дней или часов.В издании также заметили, введение этого "периода охлаждения" не окажет существенного влияния на экономику перевозчиков, поскольку только 2-3% пассажиров допускают ошибки при покупке. Однако эксперты предупреждают о возможных злоупотреблениях и увеличении возвратов билетов в последние дни перед вылетом, что может привести к увеличению стоимости билетов для всех пассажиров.
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россия, билеты
Минтранс изучит введение "периода охлаждения" для возврата билетов
"Ъ": Минтранс рассматривает введение "периода охлаждения" для возврата билетов
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ.
Российские транспортные компании рассматривают введение "периода охлаждения" для пассажиров при покупке билетов, сообщает
издание "Коммерсантъ" со ссылкой на инициативу, предложенную Союзом пассажиров, которую Минтранс направил на оценку ОАО РЖД и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта.
Отмечается, что инициатива позволит клиентам отменять билеты на поезда и авиарейсы без взимания дополнительной платы. Кроме того, россияне получат право исправить ошибки в данных билетов в течение нескольких дней или часов.
В издании также заметили, введение этого "периода охлаждения" не окажет существенного влияния на экономику перевозчиков, поскольку только 2-3% пассажиров допускают ошибки при покупке. Однако эксперты предупреждают о возможных злоупотреблениях и увеличении возвратов билетов в последние дни перед вылетом, что может привести к увеличению стоимости билетов для всех пассажиров.
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