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Минтруд обозначил самых востребованных специалистов в 2029 году - 24.03.2025, ПРАЙМ
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Минтруд обозначил самых востребованных специалистов в 2029 году
Минтруд обозначил самых востребованных специалистов в 2029 году - 24.03.2025, ПРАЙМ
Минтруд обозначил самых востребованных специалистов в 2029 году
Министерство труда и социальной защиты России разработало прогноз кадровой потребности на 2024–2029 годы, сообщает издание РБК со ссылкой на документ ведомства. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T09:27+0300
2025-03-24T09:27+0300
экономика
россия
минтруд
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Министерство труда и социальной защиты России разработало прогноз кадровой потребности на 2024–2029 годы, сообщает издание РБК со ссылкой на документ ведомства.Ожидается, что к 2029 году наибольший рост спроса на специалистов будет в отраслях персональных услуг, обрабатывающего производства, транспортировки и хранения, гостиничного бизнеса и общественного питания, а также в науке, информации и связи, и здравоохранении.С другой стороны, торговля, государственное управление, обеспечение электроэнергией и сельское хозяйство ожидают снижение спроса на работников, заключили в издании.
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россия, минтруд
Экономика, РОССИЯ, Минтруд
09:27 24.03.2025
 
Минтруд обозначил самых востребованных специалистов в 2029 году

РБК: к 2029 году наиболее востребованной станет отрасль персональных услуг

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинтруд России
Минтруд России - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Министерство труда и социальной защиты России разработало прогноз кадровой потребности на 2024–2029 годы, сообщает издание РБК со ссылкой на документ ведомства.
Ожидается, что к 2029 году наибольший рост спроса на специалистов будет в отраслях персональных услуг, обрабатывающего производства, транспортировки и хранения, гостиничного бизнеса и общественного питания, а также в науке, информации и связи, и здравоохранении.
С другой стороны, торговля, государственное управление, обеспечение электроэнергией и сельское хозяйство ожидают снижение спроса на работников, заключили в издании.
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