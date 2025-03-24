https://1prime.ru/20250324/mintrud-856039090.html

Минтруд обозначил самых востребованных специалистов в 2029 году

Минтруд обозначил самых востребованных специалистов в 2029 году - 24.03.2025, ПРАЙМ

Минтруд обозначил самых востребованных специалистов в 2029 году

Министерство труда и социальной защиты России разработало прогноз кадровой потребности на 2024–2029 годы, сообщает издание РБК со ссылкой на документ ведомства. | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T09:27+0300

2025-03-24T09:27+0300

2025-03-24T09:27+0300

экономика

россия

минтруд

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Министерство труда и социальной защиты России разработало прогноз кадровой потребности на 2024–2029 годы, сообщает издание РБК со ссылкой на документ ведомства.Ожидается, что к 2029 году наибольший рост спроса на специалистов будет в отраслях персональных услуг, обрабатывающего производства, транспортировки и хранения, гостиничного бизнеса и общественного питания, а также в науке, информации и связи, и здравоохранении.С другой стороны, торговля, государственное управление, обеспечение электроэнергией и сельское хозяйство ожидают снижение спроса на работников, заключили в издании.

https://1prime.ru/20250218/mintrud-855025067.html

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