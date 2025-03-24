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Минтруд обозначил самых востребованных специалистов в 2029 году
Минтруд обозначил самых востребованных специалистов в 2029 году - 24.03.2025, ПРАЙМ
Минтруд обозначил самых востребованных специалистов в 2029 году
Министерство труда и социальной защиты России разработало прогноз кадровой потребности на 2024–2029 годы, сообщает издание РБК со ссылкой на документ ведомства. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T09:27+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Министерство труда и социальной защиты России разработало прогноз кадровой потребности на 2024–2029 годы, сообщает издание РБК со ссылкой на документ ведомства.Ожидается, что к 2029 году наибольший рост спроса на специалистов будет в отраслях персональных услуг, обрабатывающего производства, транспортировки и хранения, гостиничного бизнеса и общественного питания, а также в науке, информации и связи, и здравоохранении.С другой стороны, торговля, государственное управление, обеспечение электроэнергией и сельское хозяйство ожидают снижение спроса на работников, заключили в издании.
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россия, минтруд
Экономика, РОССИЯ, Минтруд
Минтруд обозначил самых востребованных специалистов в 2029 году
РБК: к 2029 году наиболее востребованной станет отрасль персональных услуг
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ.
Министерство труда и социальной защиты России разработало прогноз кадровой потребности на 2024–2029 годы, сообщает
издание РБК со ссылкой на документ ведомства.
Ожидается, что к 2029 году наибольший рост спроса на специалистов будет в отраслях персональных услуг, обрабатывающего производства, транспортировки и хранения, гостиничного бизнеса и общественного питания, а также в науке, информации и связи, и здравоохранении.
С другой стороны, торговля, государственное управление, обеспечение электроэнергией и сельское хозяйство ожидают снижение спроса на работников, заключили в издании.
Минтруд намерен подготовить семилетний прогноз кадров для экономики России