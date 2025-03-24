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Мирошник прокомментировал атаки ВСУ на Ростовскую область
Мирошник прокомментировал атаки ВСУ на Ростовскую область - 24.03.2025, ПРАЙМ
Мирошник прокомментировал атаки ВСУ на Ростовскую область
Атаки ВСУ на Ростовскую область показывают намерения киевского режима сформировать негативный фон в свете российско-американских консультаций в саудовском... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T07:56+0300
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2025-03-24T07:56+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Атаки ВСУ на Ростовскую область показывают намерения киевского режима сформировать негативный фон в свете российско-американских консультаций в саудовском Эр-Рияде, посвященных урегулированию украинского конфликта, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее в понедельник врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ПВО ночью отразила массированную атаку, уничтожив БПЛА в шести районах региона, а также в Новошахтинске и на подлете к Ростову-на-Дону.
"В любом случае, это непрекращающиеся попытки Киева формировать негативный фон вокруг начавшихся консультаций об урегулировании - это реальные действия, которые лучше любых слов демонстрируют истинные намерения киевского режима. Зеленский, конечно, произносит слова, которые хотели бы слышать в Вашингтоне, но деяния ВСУ "на земле" демонстрируют кардинально иные подходы", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Экспертная встреча "технических команд" России и США состоится в понедельник в саудовском Эр-Рияде, как ожидается, переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
Российскую сторону на переговорах представят глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
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РОССИЯ, Энергетика, Экономика, Ростовская область, МОСКВА, РФ, Владимир Путин, Дональд Трамп, ВСУ, МИД РФ, МИД
Мирошник прокомментировал атаки ВСУ на Ростовскую область
Посол Мирошник: атаки ВСУ на Ростовскую область показывают намерения Киева
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Атаки ВСУ на Ростовскую область показывают намерения киевского режима сформировать негативный фон в свете российско-американских консультаций в саудовском Эр-Рияде, посвященных урегулированию украинского конфликта, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее в понедельник врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ПВО ночью отразила массированную атаку, уничтожив БПЛА в шести районах региона, а также в Новошахтинске и на подлете к Ростову-на-Дону.
"В любом случае, это непрекращающиеся попытки Киева формировать негативный фон вокруг начавшихся консультаций об урегулировании - это реальные действия, которые лучше любых слов демонстрируют истинные намерения киевского режима. Зеленский, конечно, произносит слова, которые хотели бы слышать в Вашингтоне, но деяния ВСУ "на земле" демонстрируют кардинально иные подходы", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Экспертная встреча "технических команд" России и США состоится в понедельник в саудовском Эр-Рияде, как ожидается, переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
Российскую сторону на переговорах представят глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.