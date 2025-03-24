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FT: Румыния и Болгария опасаются переговоров России и США по Черному морю

FT: Румыния и Болгария опасаются переговоров России и США по Черному морю - 24.03.2025, ПРАЙМ

FT: Румыния и Болгария опасаются переговоров России и США по Черному морю

Румыния и Болгария выражают обеспокоенность возможными изменениями в обстановке в Черном море, которые могут возникнуть в результате потенциального соглашения... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T10:28+0300

2025-03-24T10:28+0300

2025-03-24T10:28+0300

политика

черное море

сша

болгария

россия

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Румыния и Болгария выражают обеспокоенность возможными изменениями в обстановке в Черном море, которые могут возникнуть в результате потенциального соглашения между Россией и США. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на источники в черноморском регионе.В Эр-Рияде в понедельник запланирована встреча экспертов из России и США. Основной темой обсуждения станет возможное возобновление инициативы по обеспечению безопасности судоходства в Черном море. Данный вопрос затрагивался в ходе недавней телефонной беседы между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.По данным газеты, европейские страны, у которых есть выход к Черному морю, с беспокойством наблюдают за ходом переговоров. "Румыния и Болгария опасаются каких-либо значительных изменений в статус-кво в Черном море в рамках более широкого возможного соглашения между Россией и США... с учетом того, что оно расширит зону операций ВМФ РФ", - говорится в публикации. Предполагается, что любые договоренности по данному вопросу будут в первую очередь выгодны Москве.

https://1prime.ru/20250324/peregovory-856040218.html

черное море

сша

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черное море, сша, болгария, россия, румыния