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Песков раскрыл детали переговоров России и США по Черноморской инициативе
Песков раскрыл детали переговоров России и США по Черноморской инициативе - 24.03.2025, ПРАЙМ
Песков раскрыл детали переговоров России и США по Черноморской инициативе
Предложение о проведении дискуссии по Черноморской инициативе в Эр-Рияде поступило от американского лидера Дональда Трампа, и президент России Владимир Путин... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T12:57+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Предложение о проведении дискуссии по Черноморской инициативе в Эр-Рияде поступило от американского лидера Дональда Трампа, и президент России Владимир Путин дал свое согласие. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Именно с таким мандатом наша делегация отправилась в Эр-Рияд", - подчеркнул пресс-секретарь, говоря о согласии Владимира Путина на предложение Дональда Трампа. По его словам, главной темой для обсуждения является Черноморская инициатива и вопросы, связанные с её возможным возобновлением. Песков также отдельно отметил, что основной целью Черноморской инициативы является обеспечение "безопасности судоходства в регионе".Переговоры между Россией и США начались в понедельник в Эр-Рияде. Российскую делегацию представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что основное внимание будет уделено деталям возможного возобновления инициативы по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, которая обсуждалась в ходе недавней телефонной беседы между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Ранее в Кремле не исключили, что на переговорах могут быть затронуты и другие вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине.
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фсб, совет федерации, сша, россия
Политика, ФСБ, Совет Федерации, США, РОССИЯ
Песков раскрыл детали переговоров России и США по Черноморской инициативе
Песков: предложение обсудить черноморскую инициативу в Эр-Рияде выдвинул Трамп
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Предложение о проведении дискуссии по Черноморской инициативе в Эр-Рияде поступило от американского лидера Дональда Трампа, и президент России Владимир Путин дал свое согласие. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Именно с таким мандатом наша делегация отправилась в Эр-Рияд", - подчеркнул пресс-секретарь, говоря о согласии Владимира Путина на предложение Дональда Трампа. По его словам, главной темой для обсуждения является Черноморская инициатива и вопросы, связанные с её возможным возобновлением.
Песков также отдельно отметил, что основной целью Черноморской инициативы является обеспечение "безопасности судоходства в регионе".
Переговоры между Россией и США начались в понедельник в Эр-Рияде. Российскую делегацию представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что основное внимание будет уделено деталям возможного возобновления инициативы по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, которая обсуждалась в ходе недавней телефонной беседы между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Ранее в Кремле не исключили, что на переговорах могут быть затронуты и другие вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине.
Путину доложат об итогах контактов России и США, заявил Песков