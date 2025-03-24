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Мошенники стали чаще звонить россиянам - 24.03.2025, ПРАЙМ
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Мошенники стали чаще звонить россиянам
Мошенники стали чаще звонить россиянам - 24.03.2025, ПРАЙМ
Мошенники стали чаще звонить россиянам
Мошенники стали звонить россиянам чаще: в конце 2024 года на такие вызовы приходился каждый тысячный звонок, а в текущем году - каждый семисотый, рассказали РИА | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T04:46+0300
2025-03-24T04:46+0300
общество
москва
краснодар
санкт-петербург
мтс
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Мошенники стали звонить россиянам чаще: в конце 2024 года на такие вызовы приходился каждый тысячный звонок, а в текущем году - каждый семисотый, рассказали РИА Новости в сервисе МТС "Защитник". "Мошенники стали чаще звонить россиянам. Каждый семисотый входящий звонок в стране оказывается мошенническим. К примеру, в ноябре-декабре прошлого года на мошеннические вызовы приходился каждый тысячный звонок", - сообщили в компании. Отмечается, что чаще всего мошенники звонят жителям крупных городов с населением более миллиона человек. Лидером стала Москва, на нее приходится 24% от всех мошеннических звонков. В список "лидеров" также вошли Краснодар (7%), Санкт-Петербург (6%), Казань (5%) и Екатеринбург (4%). По словам аналитиков, самой популярной мошеннической схемой в начале этого года стало предложение о якобы дополнительных доходах через "инвестиционные проекты" – на эту схему приходится четверть от всех мошеннических действий. Далее следуют звонки под видом представителей мобильных операторов, которые предлагают продлить действие номера телефона. Также мошенники представляются сотрудниками компаний по энергоснабжению и проверке счетчиков.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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общество , москва, краснодар, санкт-петербург, мтс
Общество , МОСКВА, КРАСНОДАР, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МТС
04:46 24.03.2025
 
Мошенники стали чаще звонить россиянам

МТС: мошенники стали чаще звонить россиянам

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Мошенники стали звонить россиянам чаще: в конце 2024 года на такие вызовы приходился каждый тысячный звонок, а в текущем году - каждый семисотый, рассказали РИА Новости в сервисе МТС "Защитник".
"Мошенники стали чаще звонить россиянам. Каждый семисотый входящий звонок в стране оказывается мошенническим. К примеру, в ноябре-декабре прошлого года на мошеннические вызовы приходился каждый тысячный звонок", - сообщили в компании.
Отмечается, что чаще всего мошенники звонят жителям крупных городов с населением более миллиона человек. Лидером стала Москва, на нее приходится 24% от всех мошеннических звонков. В список "лидеров" также вошли Краснодар (7%), Санкт-Петербург (6%), Казань (5%) и Екатеринбург (4%).
По словам аналитиков, самой популярной мошеннической схемой в начале этого года стало предложение о якобы дополнительных доходах через "инвестиционные проекты" – на эту схему приходится четверть от всех мошеннических действий. Далее следуют звонки под видом представителей мобильных операторов, которые предлагают продлить действие номера телефона. Также мошенники представляются сотрудниками компаний по энергоснабжению и проверке счетчиков.
 
ОбществоМОСКВАКРАСНОДАРСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМТС
 
 
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