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Выручка IT-холдинга Т1 по МСФО выросла на треть
Выручка IT-холдинга Т1 по МСФО выросла на треть - 24.03.2025, ПРАЙМ
Выручка IT-холдинга Т1 по МСФО выросла на треть
Выручка IT-холдинга Т1 в 2024 году выросла на треть, до 249,6 миллиарда рублей, а показатель EBITDA увеличился на 11% и достиг 94,4 миллиарда рублей, говорится... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T15:13+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Выручка IT-холдинга Т1 в 2024 году выросла на треть, до 249,6 миллиарда рублей, а показатель EBITDA увеличился на 11% и достиг 94,4 миллиарда рублей, говорится в отчете компании по МСФО. "ИТ-холдинг Т1 подвел финансовые итоги за 2024 год и представил новые ориентиры бизнес-стратегии. Компания продолжила восходящий тренд своего развития, сформировавшийся в течение последних 2-3 лет и продемонстрировала позитивную динамику по данным финансовой отчетности МСФО. Выручка Т1 превысила показатель 2023 года на 29% и составила 249,6 миллиарда рублей без НДС. Показатель EBITDA вырос на 11% и достиг 94,4 миллиарда рублей", - сказано в отчете. Отмечается, что наибольшую долю в структуре выручки составила продажа программного обеспечения (111,1 миллиарда рублей) и IT-оборудования (82,9 миллиарда рублей), а также разработка ПО (31,6 миллиарда рублей). Драйвером роста выручки компания называет продолжающийся рост спроса на отечественные IT-решения, услуги и оборудование. На конец 2024 года чистый долг холдинга был отрицательным и составил минус 41,18 миллиарда рублей. Проекты, реализованные компанией в 2024 году, были направлены на импортозамещение - в частности, поставки отечественных серверов, систем хранения данных (СХД), сетевого оборудования, внедрялись также автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУ ТП), программное обеспечения (ПО) собственной разработки, интеграция софта сторонних вендоров и сервисная поддержка. "В соответствии с целями бизнеса определены и главные стратегические векторы Т1 на ближайшие три года… Один из приоритетов – развитие продуктово-сервисного портфеля и внедрение новых технологий в решения… Другим важным ориентиром бизнеса по обновленной стратегии является повышение эффективности продуктов и сервисов холдинга", - говорится в отчете. Число сотрудников Т1 в России к концу года превысило 26 тысяч человек. Кроме этого, продолжается расширение офиса в Белоруссии.
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москва, финансы, технологии, бизнес
Экономика, МОСКВА, Финансы, Технологии, Бизнес
Выручка IT-холдинга Т1 по МСФО выросла на треть
Выручка холдинга Т1 по МСФО выросла до 249,6 млрд рублей в 2024 году
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Выручка IT-холдинга Т1 в 2024 году выросла на треть, до 249,6 миллиарда рублей, а показатель EBITDA увеличился на 11% и достиг 94,4 миллиарда рублей, говорится в отчете компании по МСФО.
"ИТ-холдинг Т1 подвел финансовые итоги за 2024 год и представил новые ориентиры бизнес-стратегии. Компания продолжила восходящий тренд своего развития, сформировавшийся в течение последних 2-3 лет и продемонстрировала позитивную динамику по данным финансовой отчетности МСФО. Выручка Т1 превысила показатель 2023 года на 29% и составила 249,6 миллиарда рублей без НДС. Показатель EBITDA вырос на 11% и достиг 94,4 миллиарда рублей", - сказано в отчете.
Отмечается, что наибольшую долю в структуре выручки составила продажа программного обеспечения (111,1 миллиарда рублей) и IT-оборудования (82,9 миллиарда рублей), а также разработка ПО (31,6 миллиарда рублей). Драйвером роста выручки компания называет продолжающийся рост спроса на отечественные IT-решения, услуги и оборудование. На конец 2024 года чистый долг холдинга был отрицательным и составил минус 41,18 миллиарда рублей.
Проекты, реализованные компанией в 2024 году, были направлены на импортозамещение - в частности, поставки отечественных серверов, систем хранения данных (СХД), сетевого оборудования, внедрялись также автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУ ТП), программное обеспечения (ПО) собственной разработки, интеграция софта сторонних вендоров и сервисная поддержка.
"В соответствии с целями бизнеса определены и главные стратегические векторы Т1 на ближайшие три года… Один из приоритетов – развитие продуктово-сервисного портфеля и внедрение новых технологий в решения… Другим важным ориентиром бизнеса по обновленной стратегии является повышение эффективности продуктов и сервисов холдинга", - говорится в отчете.
Число сотрудников Т1 в России к концу года превысило 26 тысяч человек. Кроме этого, продолжается расширение офиса в Белоруссии.
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