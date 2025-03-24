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ВМС Испании и НАТО начали крупнейшие в этом году военно-морские учения

ВМС Испании и НАТО начали крупнейшие в этом году военно-морские учения - 24.03.2025, ПРАЙМ

ВМС Испании и НАТО начали крупнейшие в этом году военно-морские учения

Военно-морские силы (ВМС) Испании и силы НАТО начали в понедельник масштабные военно-морские учения Dynamic Mariner/Flotex-25 в Кадисском заливе, сообщили ВМС... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T15:51+0300

2025-03-24T15:51+0300

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МАДРИД, 24 мар - ПРАЙМ. Военно-морские силы (ВМС) Испании и силы НАТО начали в понедельник масштабные военно-морские учения Dynamic Mariner/Flotex-25 в Кадисском заливе, сообщили ВМС королевства. "FLOTEX-25 - это ежегодные военно-морские учения повышенного уровня 2025 года, направленные на реализацию, оценку и анализ возможностей военно-морских сил, объединяющие всю подготовку различных частей и подразделений", - говорится в публикации ведомства в социальной сети X. ВМС Испании назвал маневры, которые продлятся с 24 марта по 4 апреля "крупнейшим военно-морским учениям года". В них примут участие около 4 тысяч военнослужащих, 30 кораблей, две подводных лодки, авиация и десантные подразделения. В учениях задействованы военные из девяти стран альянса - Германии, Хорватии, Испании, США, Франции, Греции, Италии, Португалии и Турции. В ходе маневров будет отработано управление военно-морской группировкой в зонах повышенной боевой интенсивности, а также применение беспилотных систем. Dynamic Mariner/Flotex-25 также призван на практике продемонстрировать способность ВМС Испании осуществлять командование и управление военно-морскими силами вдали от своих берегов. Это станет ключевым этапом сертификации испанского штаба морских сил (SPMARFOR) для выполнения функций командования морским компонентом сил реагирования НАТО с июля 2025 по июль 2026 года. Испания является одной из шести стран альянса, предоставляющих квалифицированные морские штабы для управления международными военно-морскими группировками. В рамках учений военнослужащие проведут тренировки по проецированию силы, управлению и контролю флота, противолодочной борьбе, киберобороне и амфибийным операциям. В маневрах также примут участие подразделения сухопутных войск, ВВС, командование киберпространства и Институт аэрокосмических технологий Испании. Одним из ключевых событий станет первое участие в международных учениях новейшей испанской подлодки S-81 Isaac Peral, что считается важным этапом модернизации испанских подводных сил.

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