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В ГД внесли проект снижения НДС при реализации продуктов переработки овощей
В ГД внесли проект снижения НДС при реализации продуктов переработки овощей - 24.03.2025, ПРАЙМ
В ГД внесли проект снижения НДС при реализации продуктов переработки овощей
Депутаты Владимир Кашин и Сергей Казанков (КПРФ) внесли в Госдуму законопроект о снижении до 10% ставки НДС при реализации продуктов переработки овощей, включая | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T17:54+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Депутаты Владимир Кашин и Сергей Казанков (КПРФ) внесли в Госдуму законопроект о снижении до 10% ставки НДС при реализации продуктов переработки овощей, включая картофель, следует из базы данных нижней палаты парламента. Сейчас такая пониженная ставка действует при реализации овощей, включая картофель, а при реализации продуктов их переработки НДС берется в размере 20%. Снижение ставки налога до 10%, по утверждению разработчиков, позволит отечественным производителям увеличить объемы оборотных средств и направить их на внедрение технологий для глубокой переработки продукции овощеводства. А это уже послужит развитию конкурентоспособности отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей при реализации и переработке овощей, включая картофель, считают они. При этом выровняются условия налогообложения переработчиков овощей и организаций, осуществляющих производство и реализацию овощей (включая картофель), а также товаропроизводителей, реализующих другие виды продовольственных товаров (мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, хлеба и хлебобулочных изделий, море- и рыбопродуктов), для которых ставка 10% уже действует, сказано в пояснительной записке. В ней же отмечается, что в совокупности с мерами господдержки снижение налоговой нагрузки обеспечит: повышение инвестиционной привлекательности отрасли овощеводства и рост производства овощей и продуктов их переработки в РФ; создание дополнительных рабочих мест и соответствующий рост объемов налоговых и неналоговых платежей; увеличение доли качественной отечественной овощной продукции на рынке.
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кпрф, госдума, бизнес
Экономика, КПРФ, Госдума, Бизнес
В ГД внесли проект снижения НДС при реализации продуктов переработки овощей
В ГД внесли проект о снижении НДС до 10% при реализации продуктов переработки овощей
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Депутаты Владимир Кашин и Сергей Казанков (КПРФ) внесли в Госдуму законопроект о снижении до 10% ставки НДС при реализации продуктов переработки овощей, включая картофель, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Сейчас такая пониженная ставка действует при реализации овощей, включая картофель, а при реализации продуктов их переработки НДС берется в размере 20%.
Снижение ставки налога до 10%, по утверждению разработчиков, позволит отечественным производителям увеличить объемы оборотных средств и направить их на внедрение технологий для глубокой переработки продукции овощеводства. А это уже послужит развитию конкурентоспособности отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей при реализации и переработке овощей, включая картофель, считают они.
При этом выровняются условия налогообложения переработчиков овощей и организаций, осуществляющих производство и реализацию овощей (включая картофель), а также товаропроизводителей, реализующих другие виды продовольственных товаров (мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, хлеба и хлебобулочных изделий, море- и рыбопродуктов), для которых ставка 10% уже действует, сказано в пояснительной записке.
В ней же отмечается, что в совокупности с мерами господдержки снижение налоговой нагрузки обеспечит: повышение инвестиционной привлекательности отрасли овощеводства и рост производства овощей и продуктов их переработки в РФ; создание дополнительных рабочих мест и соответствующий рост объемов налоговых и неналоговых платежей; увеличение доли качественной отечественной овощной продукции на рынке.
В ГД внесен проект о повышении НДФЛ для мигрантов, работающих по патенту