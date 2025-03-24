https://1prime.ru/20250324/novosibirsk-856036054.html

В Новосибирске объявили конкурс на актуализацию генсхемы развития метро

В Новосибирске объявили конкурс на актуализацию генсхемы развития метро - 24.03.2025, ПРАЙМ

В Новосибирске объявили конкурс на актуализацию генсхемы развития метро

Власти Новосибирска объявили конкурс на актуализацию генеральной схемы развития городского метрополитена, она определит направления строительства новых станций, | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T07:08+0300

2025-03-24T07:08+0300

2025-03-24T07:08+0300

бизнес

новосибирск

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856036054.jpg?1742789292

НОВОСИБИРСК, 24 мар – ПРАЙМ. Власти Новосибирска объявили конкурс на актуализацию генеральной схемы развития городского метрополитена, она определит направления строительства новых станций, сообщил в понедельник мэр Максим Кудрявцев. "В воскресенье 23 марта объявлен конкурс на актуализацию генеральной схемы метрополитена. Существующая схема была разработана в 2001 году и не учитывает застройку, которая сложилась в городе. Мы провели технико-экономические расчеты и подготовили задание для подрядной организации для корректировки действующей схемы", - сказал градоначальник на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области. Он отметил, что обновленная генсхема будет сопряжена с генеральным планом развития Новосибирска и определит направление проектирования и строительства в городе новых станций метро. Ранее мэр сообщал, что в начале марте начались работы по достройке станции метро "Спортивная". Также до конца марта власти планируют объявить конкурс на проектирование продления существующей Дзержинской линии метрополитена. Станция новосибирского метрополитена "Спортивная", стоимость которой превышает 3 миллиарда рублей, должна была заработать в 2022 году, однако сроки ее сдачи неоднократно переносились, в том числе из-за корректировки документации, связанной с заменой оборудования в связи с зарубежными санкциями. В конце 2023 года губернатор региона Андрей Травников рассчитывал, что станцию можно будет открыть весной 2024 года, а весной говорил, что надеется на сдачу в сентябре. Между тем станция до сих пор не работает. В декабре 2024 года глава региона признал, что станцию планируют ввести осенью 2025 года. Новосибирская подземка – единственный действующий метрополитен в России, находящийся за Уралом. В его составе две линии (Ленинская и Дзержинская) из 13 станций, последняя из которых была введена в строй в феврале 2011 года.

новосибирск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, новосибирск