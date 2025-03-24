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"Харьков и Одесса захотят войти в состав РФ". На Западе начали прозревать
"Харьков и Одесса захотят войти в состав РФ". На Западе начали прозревать - 24.03.2025, ПРАЙМ
"Харьков и Одесса захотят войти в состав РФ". На Западе начали прозревать
Одесса и Харьков наверняка захотят провести референдумы о переходе под управление Российской Федерации. Это неудивительно, с учетом того, что в мае 2014 года... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T15:21+0300
2025-03-24T15:21+0300
2025-03-24T15:22+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Одесса и Харьков наверняка захотят провести референдумы о переходе под управление Российской Федерации. Это неудивительно, с учетом того, что в мае 2014 года нацисты сожгли в Одессе людей, а на Западе это выдавалось за российскую дезинформацию. Такое мнение в интервью изданию Parlamentní listy высказал бывший премьер-министр Чехии Йиржи Пароубек.Комментируя вопрос, насколько неожиданным для него стало решение ЕСПЧ относительно событий в одесском Доме союзов в мае 2014 года, когда были сожжены 47 человек, Пароубек признался, что долгое время не мог поверить в это зверство."Эту информацию наша разведка и СМИ выдают за российскую дезинформацию. Однако, как оказалось, никакая это не дезинформация. Людей там действительно сожгли заживо", - сказал экс-премьер.Вместе с тем он отметил, что это зверство явно не улучшило отношение преимущественно русскоязычного населения Одессы к властям Украины. Более того, по мнению Пароубека, вполне возможно, что в Одессе и другом русскоязычном украинском городе - Харькове - люди начнут требовать проведения референдума о переходе под юрисдикцию России."Я бы этому не удивился", - заключил экс-премьер.
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харьков, одесса, россия, экспертное мнение
Политика, ХАРЬКОВ, Одесса, РОССИЯ, экспертное мнение
"Харьков и Одесса захотят войти в состав РФ". На Западе начали прозревать
Экс-премьер Чехии Пароубек: Харьков и Одесса захотят присоединиться к России
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Одесса и Харьков наверняка захотят провести референдумы о переходе под управление Российской Федерации. Это неудивительно, с учетом того, что в мае 2014 года нацисты сожгли в Одессе людей, а на Западе это выдавалось за российскую дезинформацию. Такое мнение в интервью изданию Parlamentní listy высказал бывший премьер-министр Чехии Йиржи Пароубек.
Комментируя вопрос, насколько неожиданным для него стало решение ЕСПЧ относительно событий в одесском Доме союзов в мае 2014 года, когда были сожжены 47 человек, Пароубек признался, что долгое время не мог поверить в это зверство.
"Эту информацию наша разведка и СМИ выдают за российскую дезинформацию. Однако, как оказалось, никакая это не дезинформация. Людей там действительно сожгли заживо", - сказал экс-премьер.
Вместе с тем он отметил, что это зверство явно не улучшило отношение преимущественно русскоязычного населения Одессы к властям Украины. Более того, по мнению Пароубека, вполне возможно, что в Одессе и другом русскоязычном украинском городе - Харькове - люди начнут требовать проведения референдума о переходе под юрисдикцию России.
"Лед тронулся". В Совфеде прокомментировали решение ЕСПЧ по Одессе
"Я бы этому не удивился", - заключил экс-премьер.