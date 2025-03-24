https://1prime.ru/20250324/operatsii-856061090.html
Банки обяжут подтверждать некоторые операции через доверенного
Банки обяжут подтверждать некоторые операции через доверенного - 24.03.2025, ПРАЙМ
Банки обяжут подтверждать некоторые операции через доверенного
Поправка к проекту о мерах противодействия телефонному мошенничеству, одобренная комитетом Госдумы по информполитике, предлагает обязать кредитные организации... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T16:58+0300
2025-03-24T16:58+0300
2025-03-24T16:58+0300
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МОСКВА, 24 мар – ПРАЙМ. Поправка к проекту о мерах противодействия телефонному мошенничеству, одобренная комитетом Госдумы по информполитике, предлагает обязать кредитные организации по соглашению с клиентом подтверждать некоторые денежные операции через уполномоченное лицо, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "Кредитная организация обязана обеспечить клиенту – физическому лицу по соглашению с такой кредитной организацией и лицом, уполномоченным клиентом (далее для целей настоящей статьи соответственно – соглашение, уполномоченное лицо), возможность наделить третье лицо статусом уполномоченного лица для получения подтверждения совершения операции по переводу денежных средств с банковских счетов (вкладов), открытых указанному клиенту в этой кредитной организации клиента, совершаемой по поручению клиента – физического лица в пользу третьих лиц (далее - операция по переводу денежных средств), операции по получению клиентом – физическим лицом наличных денежных средств с банковских счетов (вкладов), открытых указанному клиенту в этой кредитной организации, в том числе с применением банкомата (далее - операция по получению наличных денежных средств)", - говорится в тексте поправки.
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банки, финансы
Экономика, Банки, Финансы
Банки обяжут подтверждать некоторые операции через доверенного
Кредитные организации обяжут подтверждать некоторые операции через доверенного
МОСКВА, 24 мар – ПРАЙМ. Поправка к проекту о мерах противодействия телефонному мошенничеству, одобренная комитетом Госдумы по информполитике, предлагает обязать кредитные организации по соглашению с клиентом подтверждать некоторые денежные операции через уполномоченное лицо, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"Кредитная организация обязана обеспечить клиенту – физическому лицу по соглашению с такой кредитной организацией и лицом, уполномоченным клиентом (далее для целей настоящей статьи соответственно – соглашение, уполномоченное лицо), возможность наделить третье лицо статусом уполномоченного лица для получения подтверждения совершения операции по переводу денежных средств с банковских счетов (вкладов), открытых указанному клиенту в этой кредитной организации клиента, совершаемой по поручению клиента – физического лица в пользу третьих лиц (далее - операция по переводу денежных средств), операции по получению клиентом – физическим лицом наличных денежных средств с банковских счетов (вкладов), открытых указанному клиенту в этой кредитной организации, в том числе с применением банкомата (далее - операция по получению наличных денежных средств)", - говорится в тексте поправки.
В ГД поддержали ограничения на выдачу денег при подозрении на мошенничество