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Союзники США задумались о собственном ядерном оружии, пишет FT
Союзники США задумались о собственном ядерном оружии, пишет FT - 24.03.2025, ПРАЙМ
Союзники США задумались о собственном ядерном оружии, пишет FT
Южная Корея может получить возможность договориться с Вашингтоном о разработке ядерного оружия при нахождении у власти в США американского лидера Дональда... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T11:06+0300
2025-03-24T11:06+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Южная Корея может получить возможность договориться с Вашингтоном о разработке ядерного оружия при нахождении у власти в США американского лидера Дональда Трампа, пишет газета Financial Times со ссылкой на почетного профессора ядерной инженерии Сеульского университета Со Кюн Рёля. "Президентский срок Трампа дает Южной Корее "редкую возможность договориться с США о разработке ядерного оружия", - говорится в материале издания. По мнению Со Кюн Рёля, Южной Корее в конечном итоге придется выбирать: быть "поглощенной" КНДР или подвергнуться международным санкциям за создание собственного ядерного оружия. Как считает профессор, имеющиеся у Сеула технологии позволяют ему создать такое оружие "за два-три месяца". Газета Politico в начале января составило список неожиданных событий, или "черных лебедей", которые могут произойти во внешней политике в 2025 году. Так, по мнению издания, один из таких событий может стать тестирование ядерного оружия Южной Кореей. По мнению эксперта, власти Южной Кореи в 2025 году объявят о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия.
https://1prime.ru/20250323/tramp-856028431.html
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дональд трамп, сша, сеул
Вооружения, Дональд Трамп, США, СЕУЛ
Союзники США задумались о собственном ядерном оружии, пишет FT
FT: Сеул может получить возможность договориться о разработке ЯО с США при Трамп
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ.
Южная Корея может получить возможность договориться с Вашингтоном о разработке ядерного оружия при нахождении у власти в США американского лидера Дональда Трампа, пишет
газета Financial Times со ссылкой на почетного профессора ядерной инженерии Сеульского университета Со Кюн Рёля.
"Президентский срок Трампа дает Южной Корее "редкую возможность договориться с США о разработке ядерного оружия", - говорится в материале издания.
По мнению Со Кюн Рёля, Южной Корее в конечном итоге придется выбирать: быть "поглощенной" КНДР или подвергнуться международным санкциям за создание собственного ядерного оружия. Как считает профессор, имеющиеся у Сеула технологии позволяют ему создать такое оружие "за два-три месяца".
Газета Politico в начале января составило список неожиданных событий, или "черных лебедей", которые могут произойти во внешней политике в 2025 году. Так, по мнению издания, один из таких событий может стать тестирование ядерного оружия Южной Кореей. По мнению эксперта, власти Южной Кореи в 2025 году объявят о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия.
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