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В РСА назвали дату старта продаж полисов единого ОСАГО для РФ и Белоруссии - 24.03.2025, ПРАЙМ
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В РСА назвали дату старта продаж полисов единого ОСАГО для РФ и Белоруссии
В РСА назвали дату старта продаж полисов единого ОСАГО для РФ и Белоруссии - 24.03.2025, ПРАЙМ
В РСА назвали дату старта продаж полисов единого ОСАГО для РФ и Белоруссии
Продажа полисов единого ОСАГО для России и Белоруссии ("белая карта") начнется с 23 апреля в соответствии с правилами системы страхования Союзного государства и | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T16:04+0300
2025-03-24T16:04+0300
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рса
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Продажа полисов единого ОСАГО для России и Белоруссии ("белая карта") начнется с 23 апреля в соответствии с правилами системы страхования Союзного государства и с учетом вступления в силу в этот день указа № 108 "О страховании", подписанного президентом Белоруссии, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА). "Дата запуска Единой системы ОСАГО в рамках Союзного государства будет определена в Правилах системы страхования Союзного государства, являющихся правовой и операционной основой деятельности в рамках системы страхования Союзного государства с учетом вступления в силу 23 апреля 2025 года указа № 108 "О страховании", подписанного президентом Республики Беларусь 18 марта 2025 года", - сказал президент РСА Евгений Уфимцев. Он также отметил, что указанные правила будут подписаны в ближайшее время. "Тарифы на расширение ОСАГО рассчитываются согласно соответствующим правилам профессиональной деятельности (ППД) РСА по тарифам, согласованным Банком России. Так, по легковым транспортным средствам минимальная базовая ставка страхового тарифа составит 3400 рублей, а максимальная - 3590 рублей. По грузовым - 7560 рублей, а максимальная - 7980 рублей. Страховщики будут самостоятельно определять применяемый тариф в пределах минимальной и максимальной базовой ставки", - указывается там же. Продавать полисы ОСАГО с расширением на Белоруссию вправе те страховщики, которые включены в перечень страховщиков, уполномоченных на осуществление операций в рамках межгосударственной (международной) системы страхования, какой является Единая система ОСАГО, в соответствии с Федеральным законом "Об ОСАГО". В настоящее время в указанный перечень включены девять страховых организаций, отмечается там же. "На стороне РСА разработаны и согласованы с ЦБ ППД и внутренние документы РСА, подлежащие применению страховщиками при осуществлении страхования в рамках системы Союзного государства. На заключительном этапе находятся доработки страховщиками своих корпоративных информационных систем. Мы полагаем, что степень готовности к запуску Единого ОСАГО будет стопроцентной", - пояснил Евгений Уфимцев. Он также отметил, что "Синяя карта" как страховой продукт продолжит оформляться и останется наиболее актуальной для разовых поездок в Белоруссию физических лиц. Ее доступность не ограничивается с появлением нового вида страхования.
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россия, белоруссия, рса, осаго
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, РСА, ОСАГО
16:04 24.03.2025
 
В РСА назвали дату старта продаж полисов единого ОСАГО для РФ и Белоруссии

РСА: продажа полисов единого ОСАГО для России и Белоруссии начнется с 23 апреля

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЭлектронный страховой полис.
Электронный страховой полис. - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Продажа полисов единого ОСАГО для России и Белоруссии ("белая карта") начнется с 23 апреля в соответствии с правилами системы страхования Союзного государства и с учетом вступления в силу в этот день указа № 108 "О страховании", подписанного президентом Белоруссии, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА).
"Дата запуска Единой системы ОСАГО в рамках Союзного государства будет определена в Правилах системы страхования Союзного государства, являющихся правовой и операционной основой деятельности в рамках системы страхования Союзного государства с учетом вступления в силу 23 апреля 2025 года указа № 108 "О страховании", подписанного президентом Республики Беларусь 18 марта 2025 года", - сказал президент РСА Евгений Уфимцев. Он также отметил, что указанные правила будут подписаны в ближайшее время.
"Тарифы на расширение ОСАГО рассчитываются согласно соответствующим правилам профессиональной деятельности (ППД) РСА по тарифам, согласованным Банком России. Так, по легковым транспортным средствам минимальная базовая ставка страхового тарифа составит 3400 рублей, а максимальная - 3590 рублей. По грузовым - 7560 рублей, а максимальная - 7980 рублей. Страховщики будут самостоятельно определять применяемый тариф в пределах минимальной и максимальной базовой ставки", - указывается там же.
Продавать полисы ОСАГО с расширением на Белоруссию вправе те страховщики, которые включены в перечень страховщиков, уполномоченных на осуществление операций в рамках межгосударственной (международной) системы страхования, какой является Единая система ОСАГО, в соответствии с Федеральным законом "Об ОСАГО". В настоящее время в указанный перечень включены девять страховых организаций, отмечается там же.
"На стороне РСА разработаны и согласованы с ЦБ ППД и внутренние документы РСА, подлежащие применению страховщиками при осуществлении страхования в рамках системы Союзного государства. На заключительном этапе находятся доработки страховщиками своих корпоративных информационных систем. Мы полагаем, что степень готовности к запуску Единого ОСАГО будет стопроцентной", - пояснил Евгений Уфимцев.
Он также отметил, что "Синяя карта" как страховой продукт продолжит оформляться и останется наиболее актуальной для разовых поездок в Белоруссию физических лиц. Ее доступность не ограничивается с появлением нового вида страхования.
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