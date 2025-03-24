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В ЦБ сообщили о снижении ценовых ожиданий российского бизнеса - 24.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250324/ozhidaniya-856064425.html
В ЦБ сообщили о снижении ценовых ожиданий российского бизнеса
В ЦБ сообщили о снижении ценовых ожиданий российского бизнеса - 24.03.2025, ПРАЙМ
В ЦБ сообщили о снижении ценовых ожиданий российского бизнеса
Ценовые ожидания российского бизнеса в марте второй месяц подряд заметно снижались и вернулись к значениям первого квартала 2024 года, сообщил Банк России. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T18:32+0300
2025-03-24T18:33+0300
экономика
ценовые ожидания
бизнес
россия
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Ценовые ожидания российского бизнеса в марте второй месяц подряд заметно снижались и вернулись к значениям первого квартала 2024 года, сообщил Банк России. "Ценовые ожидания бизнеса второй месяц подряд заметно снижались и вернулись к значениям I квартала 2024 года. Они все еще остаются существенно выше, чем в 2017 – 2019 годах, когда инфляция была вблизи цели", - говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Мониторинг предприятий" за март 2025 года. Указывается, что ценовые ожидания бизнеса заметно снизились главным образом за счет оценок предприятий добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, оптовой торговли и сферы услуг. "Средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен на следующие три месяца (в годовом выражении) в марте уменьшился до 5,2%, в феврале он составлял 7,1%", - подчеркивает регулятор. ЦБ также отмечает, что минимальный прирост цен ожидают предприятия электроэнергетики (1,6%) и водоснабжения (1,7%), самый высокий сохранился в розничной и оптовой торговле (11% и 9,4% соответственно).
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ценовые ожидания, бизнес, россия
Экономика, ценовые ожидания, Бизнес, РОССИЯ
18:32 24.03.2025 (обновлено: 18:33 24.03.2025)
 
В ЦБ сообщили о снижении ценовых ожиданий российского бизнеса

ЦБ: ценовые ожидания бизнеса в РФ в марте второй месяц подряд заметно снижались

© fotolia.com / venimoБюджет
Бюджет - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© fotolia.com / venimo
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Ценовые ожидания российского бизнеса в марте второй месяц подряд заметно снижались и вернулись к значениям первого квартала 2024 года, сообщил Банк России.
"Ценовые ожидания бизнеса второй месяц подряд заметно снижались и вернулись к значениям I квартала 2024 года. Они все еще остаются существенно выше, чем в 2017 – 2019 годах, когда инфляция была вблизи цели", - говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Мониторинг предприятий" за март 2025 года.
Указывается, что ценовые ожидания бизнеса заметно снизились главным образом за счет оценок предприятий добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, оптовой торговли и сферы услуг.
"Средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен на следующие три месяца (в годовом выражении) в марте уменьшился до 5,2%, в феврале он составлял 7,1%", - подчеркивает регулятор.
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ЦБ также отмечает, что минимальный прирост цен ожидают предприятия электроэнергетики (1,6%) и водоснабжения (1,7%), самый высокий сохранился в розничной и оптовой торговле (11% и 9,4% соответственно).
 
Экономикаценовые ожиданияБизнесРОССИЯ
 
 
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