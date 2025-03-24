https://1prime.ru/20250324/patent-856046774.html
В ГД внесен проект о повышении НДФЛ для мигрантов, работающих по патенту
В ГД внесен проект о повышении НДФЛ для мигрантов, работающих по патенту - 24.03.2025, ПРАЙМ
В ГД внесен проект о повышении НДФЛ для мигрантов, работающих по патенту
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы РФ внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T12:19+0300
2025-03-24T12:19+0300
2025-03-24T12:19+0300
лдпр
госдума
леонид слуцкий
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975716_0:121:3209:1926_1920x0_80_0_0_0ad182e2181cf5a013ee4717de397b20.jpg
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы РФ внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается увеличить НДФЛ для иностранных граждан, которые работают в России по найму на основании патента, до 30%, документ доступен в думской электронной базе. "В соответствии с пунктом 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) для всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, предусмотрена налоговая ставка в размере 30%. Вместе с тем доходы иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму в Российской Федерации на основании патента, …не подпадают под требование данной нормы… Законопроектом предлагается на данные доходы распространить общее правило применения налоговой ставки в размере 30%", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. По мнению авторов инициативы, практическая реализация положений законопроекта обеспечит дополнительные поступления от налога на доходы физических лиц в бюджет государства.
https://1prime.ru/20250324/gosduma-856044618.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975716_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_1c3e503bd8c4e12d85a9c505e7a11c53.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лдпр, госдума, леонид слуцкий, общество
ЛДПР, Госдума, Леонид Слуцкий, Общество
В ГД внесен проект о повышении НДФЛ для мигрантов, работающих по патенту
В ГД внесен проект о повышении НДФЛ до 30% для мигрантов, работающих по патенту
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы РФ внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается увеличить НДФЛ для иностранных граждан, которые работают в России по найму на основании патента, до 30%, документ доступен в думской электронной базе.
"В соответствии с пунктом 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) для всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, предусмотрена налоговая ставка в размере 30%. Вместе с тем доходы иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму в Российской Федерации на основании патента, …не подпадают под требование данной нормы… Законопроектом предлагается на данные доходы распространить общее правило применения налоговой ставки в размере 30%", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
По мнению авторов инициативы, практическая реализация положений законопроекта обеспечит дополнительные поступления от налога на доходы физических лиц в бюджет государства.
В ГД предложили исключить премиальные товары из списка социально значимых