https://1prime.ru/20250324/patent-856046774.html

В ГД внесен проект о повышении НДФЛ для мигрантов, работающих по патенту

В ГД внесен проект о повышении НДФЛ для мигрантов, работающих по патенту - 24.03.2025, ПРАЙМ

В ГД внесен проект о повышении НДФЛ для мигрантов, работающих по патенту

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы РФ внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T12:19+0300

2025-03-24T12:19+0300

2025-03-24T12:19+0300

лдпр

госдума

леонид слуцкий

общество

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы РФ внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается увеличить НДФЛ для иностранных граждан, которые работают в России по найму на основании патента, до 30%, документ доступен в думской электронной базе. "В соответствии с пунктом 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) для всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, предусмотрена налоговая ставка в размере 30%. Вместе с тем доходы иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму в Российской Федерации на основании патента, …не подпадают под требование данной нормы… Законопроектом предлагается на данные доходы распространить общее правило применения налоговой ставки в размере 30%", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. По мнению авторов инициативы, практическая реализация положений законопроекта обеспечит дополнительные поступления от налога на доходы физических лиц в бюджет государства.

https://1prime.ru/20250324/gosduma-856044618.html

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лдпр, госдума, леонид слуцкий, общество