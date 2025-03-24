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В ГД внесен проект о повышении НДФЛ для мигрантов, работающих по патенту - 24.03.2025, ПРАЙМ
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В ГД внесен проект о повышении НДФЛ для мигрантов, работающих по патенту
В ГД внесен проект о повышении НДФЛ для мигрантов, работающих по патенту - 24.03.2025, ПРАЙМ
В ГД внесен проект о повышении НДФЛ для мигрантов, работающих по патенту
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы РФ внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T12:19+0300
2025-03-24T12:19+0300
лдпр
госдума
леонид слуцкий
общество
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы РФ внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается увеличить НДФЛ для иностранных граждан, которые работают в России по найму на основании патента, до 30%, документ доступен в думской электронной базе. "В соответствии с пунктом 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) для всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, предусмотрена налоговая ставка в размере 30%. Вместе с тем доходы иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму в Российской Федерации на основании патента, …не подпадают под требование данной нормы… Законопроектом предлагается на данные доходы распространить общее правило применения налоговой ставки в размере 30%", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. По мнению авторов инициативы, практическая реализация положений законопроекта обеспечит дополнительные поступления от налога на доходы физических лиц в бюджет государства.
https://1prime.ru/20250324/gosduma-856044618.html
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лдпр, госдума, леонид слуцкий, общество
ЛДПР, Госдума, Леонид Слуцкий, Общество
12:19 24.03.2025
 
В ГД внесен проект о повышении НДФЛ для мигрантов, работающих по патенту

В ГД внесен проект о повышении НДФЛ до 30% для мигрантов, работающих по патенту

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве.
Здание Государственной Думы РФ в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы РФ внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается увеличить НДФЛ для иностранных граждан, которые работают в России по найму на основании патента, до 30%, документ доступен в думской электронной базе.
"В соответствии с пунктом 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) для всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, предусмотрена налоговая ставка в размере 30%. Вместе с тем доходы иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму в Российской Федерации на основании патента, …не подпадают под требование данной нормы… Законопроектом предлагается на данные доходы распространить общее правило применения налоговой ставки в размере 30%", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
По мнению авторов инициативы, практическая реализация положений законопроекта обеспечит дополнительные поступления от налога на доходы физических лиц в бюджет государства.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
В ГД предложили исключить премиальные товары из списка социально значимых
11:39
 
ЛДПРГосдумаЛеонид СлуцкийОбщество
 
 
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