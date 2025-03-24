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В Пекине пройдет российско-китайская дегустация вин "Путь российского вина"
В Пекине пройдет российско-китайская дегустация вин "Путь российского вина" - 24.03.2025, ПРАЙМ
В Пекине пройдет российско-китайская дегустация вин "Путь российского вина"
Российско-китайская дегустация вин "Путь российского вина" состоится в Пекине 28 марта, мероприятие пройдет под эгидой Ассоциации виноградарей и виноделов... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T06:22+0300
2025-03-24T06:22+0300
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ПЕКИН, 24 мар – ПРАЙМ. Российско-китайская дегустация вин "Путь российского вина" состоится в Пекине 28 марта, мероприятие пройдет под эгидой Ассоциации виноградарей и виноделов России при поддержке Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития.
Как отметили организаторы, мероприятие станет знаковым шагом в рамках расширения всестороннего сотрудничества между Россией и Китаем, которое продолжается не одно десятилетие. Отправной точкой этого сотрудничества можно считать Договор между СССР и КНР о дружбе, союзе и взаимной помощи, подписанный 14 февраля 1950 года, в пятой статье которого говорилось о двусторонних советско-китайских отношениях, стремлении сторон развивать экономическое и культурное сотрудничество.
Дегустация пройдет на площадке парка культуры и творчества "Бэйци Шуанцзин", и все представленные на ней российские винодельни обладают знаком "Вино России", подтверждающим высокое качество продукции.
Посетители смогут познакомиться с винами от таких ведущих российских производителей, как "Абрау-Дюрсо", "Винодельня ВедерниковЪ", "Фанагория", Chateau Tamagne, "Массандра", INKERMAN и "Винодельня Криница", а также с винами Китая от бренда Great Wall.
Организаторы также подчеркнули, что дегустация символизирует не только традиции и историю виноделия, но и стремление к дальнейшему сотрудничеству в сфере винного туризма и торговли.
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Бизнес, Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Пекин, КНР, Фанагория, Great Wall
В Пекине пройдет российско-китайская дегустация вин "Путь российского вина"
Дегустация вин "Путь российского вина" пройдет в Пекине 28 марта
ПЕКИН, 24 мар – ПРАЙМ. Российско-китайская дегустация вин "Путь российского вина" состоится в Пекине 28 марта, мероприятие пройдет под эгидой Ассоциации виноградарей и виноделов России при поддержке Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития.
Как отметили организаторы, мероприятие станет знаковым шагом в рамках расширения всестороннего сотрудничества между Россией и Китаем, которое продолжается не одно десятилетие. Отправной точкой этого сотрудничества можно считать Договор между СССР и КНР о дружбе, союзе и взаимной помощи, подписанный 14 февраля 1950 года, в пятой статье которого говорилось о двусторонних советско-китайских отношениях, стремлении сторон развивать экономическое и культурное сотрудничество.
Дегустация пройдет на площадке парка культуры и творчества "Бэйци Шуанцзин", и все представленные на ней российские винодельни обладают знаком "Вино России", подтверждающим высокое качество продукции.
Посетители смогут познакомиться с винами от таких ведущих российских производителей, как "Абрау-Дюрсо", "Винодельня ВедерниковЪ", "Фанагория", Chateau Tamagne, "Массандра", INKERMAN и "Винодельня Криница", а также с винами Китая от бренда Great Wall.
Организаторы также подчеркнули, что дегустация символизирует не только традиции и историю виноделия, но и стремление к дальнейшему сотрудничеству в сфере винного туризма и торговли.