https://1prime.ru/20250324/pensii-855996627.html
Россиянам сообщили о масштабном увеличении пенсии в апреле
Россиянам сообщили о масштабном увеличении пенсии в апреле - 24.03.2025, ПРАЙМ
Россиянам сообщили о масштабном увеличении пенсии в апреле
В апреле 2025 года на повышение пенсий могут рассчитывать получатели социальных пенсий, в том числе по старости, инвалидности, дети-сироты, потерявшие... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T03:03+0300
2025-03-24T03:03+0300
2025-03-24T03:03+0300
пенсии
социальные выплаты
общество
вадим виноградов
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. В апреле 2025 года на повышение пенсий могут рассчитывать получатели социальных пенсий, в том числе по старости, инвалидности, дети-сироты, потерявшие кормильца. Индексация традиционно пройдет с 1 апреля, рассказал агентству “Прайм” декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.По его словам, индексация учитывает прожиточный минимум пенсионера за прошедший год и уровень инфляции. В 2024 году прожиточный минимум для пенсионеров составил 13 290 рублей, а инфляция оценивалась приблизительно в 9,5%. Исходя из этих данных, в 2025 году социальные пенсии будут повышены почти на 15%, и средний размер выплаты составит около 15,4 тысячи рублей. По данным Минтруда, индексация позволит повысить доходы 4,2 миллиона человек.Социальная пенсия предоставляется неработающим гражданам, которые не способны сами себя обеспечивать и не имеют права на страховую пенсию. Чтобы получить социальную пенсию, необходимо отвечать двум критериям: быть нетрудоспособным и постоянно проживать в России. Финансирование осуществляется из госбюджета, выплата не зависит от прежнего заработка или трудового стажа. Существует несколько типов социальных пенсий: по возрасту, инвалидности, потере кормильца, а также выплаты для детей-сирот.Из-за изменений в пенсионном законодательстве в 2025 году выход на социальную пенсию по возрасту становится невозможным, так как возраст выхода на пенсию постепенно растет. В 2025 году пенсионный возраст для социальной пенсии (на пять лет выше общего пенсионного возраста) у женщин установлен на отметке 64 года, а у мужчин — 69 лет. Они смогли реализовать своё право на пенсию в 2024 году, когда возраст составлял 63 и 68 года соответственно.“Ветераны Великой Отечественной войны могут получать социальную пенсию на общих основаниях с другими категориями граждан, хотя для них предусмотрены отдельные ежемесячные государственные выплаты", - добавил Виноградов.Помимо социальной пенсии, из федерального бюджета выплачиваются также государственные пенсии участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным знаками "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда", гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф и членам их семей, гражданам из числа работников летно-испытательного состава и других. Эти пенсии также будут проиндексированы в апреле, заключил юрист.
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пенсии, социальные выплаты, общество , вадим виноградов, ниу вшэ
Пенсии, социальные выплаты, Общество , Вадим Виноградов, НИУ ВШЭ
Россиянам сообщили о масштабном увеличении пенсии в апреле
Эксперт Виноградов: социальные пенсии вырастут с 1 апреля почти на 15%
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. В апреле 2025 года на повышение пенсий могут рассчитывать получатели социальных пенсий, в том числе по старости, инвалидности, дети-сироты, потерявшие кормильца. Индексация традиционно пройдет с 1 апреля, рассказал агентству “Прайм” декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
По его словам, индексация учитывает прожиточный минимум пенсионера за прошедший год и уровень инфляции. В 2024 году прожиточный минимум для пенсионеров составил 13 290 рублей, а инфляция оценивалась приблизительно в 9,5%. Исходя из этих данных, в 2025 году социальные пенсии будут повышены почти на 15%, и средний размер выплаты составит около 15,4 тысячи рублей. По данным Минтруда, индексация позволит повысить доходы 4,2 миллиона человек.
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Социальная пенсия предоставляется неработающим гражданам, которые не способны сами себя обеспечивать и не имеют права на страховую пенсию. Чтобы получить социальную пенсию, необходимо отвечать двум критериям: быть нетрудоспособным и постоянно проживать в России. Финансирование осуществляется из госбюджета, выплата не зависит от прежнего заработка или трудового стажа. Существует несколько типов социальных пенсий: по возрасту, инвалидности, потере кормильца, а также выплаты для детей-сирот.
Из-за изменений в пенсионном законодательстве в 2025 году выход на социальную пенсию по возрасту становится невозможным, так как возраст выхода на пенсию постепенно растет. В 2025 году пенсионный возраст для социальной пенсии (на пять лет выше общего пенсионного возраста) у женщин установлен на отметке 64 года, а у мужчин — 69 лет. Они смогли реализовать своё право на пенсию в 2024 году, когда возраст составлял 63 и 68 года соответственно.
“Ветераны Великой Отечественной войны могут получать социальную пенсию на общих основаниях с другими категориями граждан, хотя для них предусмотрены отдельные ежемесячные государственные выплаты", - добавил Виноградов.
Помимо социальной пенсии, из федерального бюджета выплачиваются также государственные пенсии участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным знаками "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда", гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф и членам их семей, гражданам из числа работников летно-испытательного состава и других. Эти пенсии также будут проиндексированы в апреле, заключил юрист.